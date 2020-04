Vi tar hverdagen tilbake

Meninger

I disse dager er det mange familier som sender barna sine tilbake til barnehage og skole. Ikke alle gjør det med like lett hjerte og jeg forstår at mange foreldre er usikre. Vi vil alle det beste for barna våre.

Samtidig håper jeg alle lytter til rådene som kommer fra helsemyndighetene. Vi må være ærlige på at det ikke finnes noen garanti mot smitte, men de faglige rådene viser at barn er mindre utsatt for smitte enn andre i samfunnet. Derfor har vi valgt å la barnehager og skoler åpne igjen, selvsagt med krav om at smitteverntiltakene er gode. Vi kommer til å følge nøye med på utviklingen.

Det er over seks uker siden vi sist hadde en tilnærmet normal hverdag i Norge. På grunn av koronaviruset innførte vi i mars strenge smitteverntiltak som begrenset privatlivene våre og lammet økonomien. Det har vært krevende, men vi ser også at det har fungert. Vi har klart å flate ut smittekurven og har foreløpig viruset under kontroll. Derfor sa jeg før påske at vi gradvis skal åpne samfunnet igjen. Vi må få hjulene sakte, men sikkert i gang. Men for at det skal fungere, må vi gjøre det over tid og det må være kontrollert. Åpner vi opp for fort, kan vi miste kontrollen over viruset og spredningen.

I kampen mot koronaviruset finnes det ingen garantier. Men det er grenser for hvor lenge vi kan isolere livene våre helt. Vi kommer til å ha koronaviruset i samfunnet i lang tid fremover, og myndighetene skal gjøre det vi kan for å holde viruset under kontroll. Vi strammer til når vi må og åpner opp når vi kan. Samtidig må vi alle huske de grunnleggende rådene om å vaske hendene ofte, holde avstand og å holde oss hjemme hvis vi har symptomer på smitte.

Vi ønsker oss alle tilbake til en mer normal hverdag. En hverdag der flere kan gå tilbake på jobb, der hjulene i økonomien igjen begynner å rulle og der samfunnet kan fungere mer slik vi husker at det gjorde før denne krisen startet. Den jobben må vi gjøre sammen.