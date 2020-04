Atomvåpen – en krise vi kan forhindre  

Meninger

Atomvåpen er en trussel mot oss alle, også vi som bor i Namsos. Det er faktisk opp til oss om vi vil være med i den globale dugnaden for å avskaffe denne trusselen en gang for alle.

Dersom atomvåpen brukes, enten det er med vilje, en ulykke eller et resultat av terror, vil de humanitære konsekvensene være enorme. Ingen nasjoner eller organisasjoner vil kunne gi nødvendig hjelp, skadene vil være for omfattende og strålingsfaren for stor.

God nok beredskap for å beskytte innbyggerne mot et angrep eller en ulykke med atomvåpen finnes rett og slett ikke. Heldigvis har vi en løsning. Vi kan stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen.

Internasjonal rett lager normer for hvor grensen går for hva det globale samfunnet godtar. Dessverre er ikke Norge med i den globale dugnaden for å stigmatisere og forby atomvåpen. Et flertall i FN vedtok et forbud mot atomvåpen i 2017. Slik ga de et tydelig signal om at atomvåpen er utdatert, illegitimt og uakseptabelt. Mens 122 land vedtok forbudet, boikottet Norge hele forhandlingene. Norge har enda ikke signert eller ratifisert forbudet og har sluttet å nevne at atomvåpen har humanitære konsekvenser i internasjonale forum. På den måten skjermer Norge atomvåpenstatene for press om å forhandle om reell og gjensidig nedrustning.

Nå ser vi at dessverre at nedrustnings- og kontrollavtaler faller, at spenningen stiger og at atomvåpenstatene ruster opp. The Bulletin of the Atomic Scientist har siden 1947 stilt Dommedagsklokken, en metafor på hvor nærme menneskeheten er å utslette seg selv gjennom teknologi vi selv har utviklet. I 2020 ble klokken stilt til 100 sekunder på midnatt. Den har aldri vært nærmere.

For 75 år siden opplevde innbyggerne i Hiroshima og Nagasaki å bli bombet av verdens verste masseødeleggelsesvåpen. Flere av de overlevende har viet sine liv til arbeidet for at ingen andre noen gang skal oppleve det de opplevde.

Vi har hatt flaks i 75 år, men vi har vært nære katastrofen – mange ganger. I dag finnes det atomvåpen ingen vet hvor er blitt av, sikkerhetskoder som er mistet og varslingssystemer som har feilet. Flere ganger har enkeltpersoners vurderinger reddet oss fra atomkrig. Det er naivt å tro at atomflaksen varer evig. Den eneste måten vi kan være sikker på at atomvåpen aldri brukes igjen, er ved å avskaffe dem.

Historien har vist oss at det er når folket hever stemmen, og når lokale folkevalgte bruker den tilliten vi har gitt dem til å løfte atomvåpensaken, at vi har fått kontrollavtaler og reelle forhandlinger om nedrustning. Vi trenger folkevalgte som tar vår felles trygghet på alvor og er villige til å heve stemmen for nedrustning og dialog. Vi trenger et Namsos som sier tydelig ifra om at atomvåpen er illegitimt og bør forbys. Namsos bør bli med i den globale dugnaden og signere ICAN Cities Appeal.