Hvordan kan vi drive en pedagogisk virksomhet samtidig som smittevernreglene overholdes? 

Meninger

«Hva i alle dager gjør du på et hjemmekontor du som jobber i barnehage?» var spørsmålet jeg fikk etter flere uker med travle dager fra morgen til kveld. Jo, det kan jeg fortelle deg: Utallige digitale møter med foreldre, kollegaer og eksterne instanser som logoped, ergoterapeut, PPT og 2.linjetjeneste, planlegging og evaluering av spesialpedagogisk opplegg både til de som hadde et tilbud i barnehagen og de som var hjemme, forslag til pedagogisk opplegg som kunne gjennomføres hjemme, avlysninger og utsettelser av møter, deltagelse i webinarer, risikovurderinger og beredskapsplanlegging i tillegg til alt som skal dokumenteres underveis. Og hele tiden en bekymring for barn i sårbare situasjoner som jeg ikke får møtt fysisk.

Så kom endelig muligheten for å åpne barnehagen for alle barna! Dette innebar 12-timersdager med kursing i smittevern og planlegging ned til minste detalj av en ny barnehagehverdag, samtidig som man skulle trygge barn, foreldre og kollegaer om at alt skal bli bra. Dette greier vi! Og heldigvis er det meldt oppholdsvær de første dagene, så utebarnehage for halvparten av de 88 barna skal gå fint!

Etter en uke med åpen barnehage må jeg innrømme at jeg er sliten. Sliten på en helt annen måte enn alle andre uker jeg har opplevd i arbeidslivet. Det er tøft å være utendørs i all slags vær hele dager, men det er en positiv slitenhet. En sånn slitenhet som gjør meg trøtt til kvelds. Men når kroppen min sier at den vil sove starter hjernevirksomheten. Når skal jeg planlegge neste uke? Når og hvordan skal jeg få til alle samarbeidsmøtene med andre instanser? Hvordan skal jeg få til den vanskelige overgangen til skolen og nye avdelinger for barna med spesielle behov? Og hvordan skal vi nå løse tilvenningen til de yngste i barnehagen? Når skal jeg få tid til å snakke med barna om hvordan de har det hjemme? Også det praktiske: Hvordan gjør vi det i ukene som kommer dersom været ikke spiller på lag? Hvordan får de to kohortene (kohort =gruppe med felles faktor, f.eks alder) jeg er sammen med det til å gå opp dersom 12 barn skal skiftes på flere ganger i løpet av en dag? Utendørs i øsende regn? For dersom vi skal skifte på barna innendørs må det desinfiseres etter hver gang da det er en annen kohort som disponerer det arealet.

Hver eneste dag er jeg inne og har spesialpedagogisk trening med barn. Etter hver trening må rommet desinfiseres da det kommer et nytt barn som skal ha trening etterpå. Dette blir noen minutter renhold per dag. I hele barnehagen er det så mye ekstra renhold nå at vi har ansatte som hver eneste dag jobber overtid. Uten overtidsbetaling. Hva gjør vi dersom flere ansatte nå må være hjemme med forkjølelsessymptomer? Og hvordan løser vi det dersom smitten kommer til oss? Og ikke minst: Når skal vi få snakket om alle spørsmålene i personalgruppen?

Tilbake til slitenhet; Vi som jobber i barnehager streber etter å strekke oss det lille ekstra hele tiden. Fordi vi jobber for barnets beste! Men for første gang i mitt 20-årige arbeidsliv innrømmer jeg at jeg er så sliten både fysisk og psykisk, at jeg langt fra er den beste utgaven av meg selv. Og er det barnets beste? Personlig skal jeg stålsette meg og yte mitt beste fram til sommerferien. Jeg er jo tross alt heldig som har en jobb i disse tider! Men på vegne av meg selv og mine kollegaer så håper jeg vi kan møte en annen hverdag etter ferien. I det minste en hverdag som vi slipper å planlegge i detalj for hver uke. Fram til da må vi ha hjelp til å kunne drive en pedagogisk virksomhet!

Nå når vi endelig holder på å få befestet barnehager som første steg i utdanningen har tilbudet i denne tiden blitt satt kraftig tilbake og vi kan ikke lenger stå for dette med de rammene vi nå har. Denne uken og neste uke har vår barnehage en åpningstid mellom 8 og 15.30 og nesten alle 88 barna er tilstede. Dette klarer vi å gjennomføre kun fordi det ikke tas ut ubunden tid, ingen møter blir avholdt i arbeidstiden og bare et fåtall tar pauser. Og hver dag må altså noen av de ansatte jobbe overtid med renhold og pedagogene må planlegge videre opplegg på kveldstid, uten overtidstillegg.

Dette må forandres dersom ikke ansatte skal brenne kruttet i begge ender! I Trondheim kommune der jeg jobber er det nå stor forskjell på oppholdstiden til barna, og dette passer ikke inn i kommunens «Stein,saks,papir»-strategi. Kommuneledelsen anbefaler nå at alle barnehager skal ha åpningstid på minimum 7,5 timer. Utdanningsforbundet har gjort en risiko- og sikkerhetsanalyse som viser at de som har oppholdstid på 6-6,5 timer er de barnehagene som klarer å gi det beste tilbudet. Jeg ber om at regjering og kommune legger til rette for det beste for barna, foreldre og ansatte både med tanke på åpningstid, bemanning og innhold i barnehagedagen. Så lenge vi har en unntakstilstand i landet vårt så må rammene være på plass for å kunne gi et barnehagetilbud med kvalitet. ALLE har i ukene etter 12. mars snakket mye om barn i sårbare situasjoner.

Dersom vi skal få møtt disse barna må myndighetene lytte til oss som møter dem. For at barnehagene skal klare og gi et forsvarlig pedagogisk tilbud til barn, gi ansatte muligheter for planlegging og samarbeid i tillegg til å følge smittevernreglene, må enten åpningstiden forkortes ytterligere eller bemanningen økes. Og gi oss gjerne litt mer forutsigbarhet resten av barnehageåret. Trygge voksne gir trygge barn!