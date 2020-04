Klar for avspark!

Meninger

Av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste har en gang pave Johannes Paul II så riktig sagt. Blant fotballfans og –spillere, store som små, hersker det en utålmodig stemning. Klubber venter på svar på hvorvidt kampen skal flyttes, utsettes, avlyses eller gå som normalt. Jeg håper fotballglade i hele landet snart får et etterlengtet svar, og at man snarest mulig kan legge til rette for at fotballen kan starte opp igjen.

Jeg savner en kulturminister som finner praktiske løsninger i nært samarbeid med toppklubbene i landet, for slik å få sesongen i gang igjen. NFF har møtt med meg og andre idrettspolitikere og jeg har tiltro til at NFFs forslag og ideer til løsning kan være gode. Fotballbransjen er giret på å starte opp igjen. Det er på tide at Abid kommer på banen og ikke gjemmer seg i garderoben.

Når klubbene taper store publikums- og sponsorinntekter, vil mange oppleve at favorittlaget får en trang økonomi fremover. Jeg tror vi er nødt til å være nytenkende og se etter løsninger. I Frps kulturfraksjon har vi for eksempel tatt til orde for å arrangere en ekstra Lotto-trekning til inntekt for blant annet idretts-Norge.

Jeg håper også at sponsorer og fans fortsetter å støtte opp om fotballen ved å kjøpe drakter eller for eksempel billetter til kommende kamper. I Bergen gjorde Brann et artig stunt med å selge billetter til en fiktiv kamp. Jeg håper dette og andre kreative initiativ fra klubber og fans kan hjelpe litt på situasjonen.

Slike tiltak kan imidlertid kun være til hjelp i overgangsfaser. Fotballen higer etter det den er til for: å spille kamper. Jeg har også stor forståelse for at spillere og fans lengter etter kamper og engasjement, fotballkulturen er hellig for mange nordmenn. Aktiviteter bør og må vi får i gang, innen fornuftige rammer som ivaretar smittehensyn.

Det pågår nå en debatt internt i fotballen på hvordan de kan planlegge for en situasjon med gjenopptaking av treninger og kamper uten publikum i starten. I Tyskland har det kommet signaler om at myndighetene legger til rette for toppfotballen igjen under sånne forhold. Også forslaget som vurderes i England med «trygge soner» uten publikum bør diskuteres her til lands dersom fotballen selv ønsker det og vanlig gjennomføring ikke er mulig. Noe slikt kunne også vært mulig i Norge slik at toppfotballen kunne startet opp og sesongen blitt gjennomført også i 2020.

Supporterne skulle sikkert helst ønsket å ha stått på tribunen og heiet frem laget sitt, sunget klubbsanger og veivet med skjerf og flagg. Men hvis dette ikke er en mulighet, er jeg overbevist om at mange fotballfans hadde gledet seg over å få et tilbud om å følge sin klubb via fjernsynsskjermen hjemme. Det blir kamper for tomme tribuner, men med minst like fullt engasjement som alltid.