For distriktene - stopp sentraliseringa

Meninger

Distriktspolitiske saker preget sakskartet på formannskapsmøtet i Namsos 28. april. Sakenes fellesnevner er de klare motsetninger mellom partiene på nasjonalt plan, og hvordan sentraliseringspolitikk fortsatt er vår store utfordring.

To av sakene omhandlet organisering av rettsvesenet. Regjeringen ønsker å legge ned domstoler i distriktet, bl.a. Namdal Tingrett, mens Politimesteren i Trøndelag ønsker å sentralisere den sivile rettspleien. Formannskapet i Namsos kommune tok et oppgjør med sentraliseringsiveren og understreket i sine høringsuttalelser til Domstolstruktur (NOU 42/20) og «Organisering av den sivile rettspleien» betydningen av lokal tilhørighet og nærhet.

Sentrale myndigheter viser en overdreven tro på store og sentraliserte enheter i sine forslag og en tilsvarende mistro til en distriktsorientert organisering. Tillit, tilgjengelighet, nærhet til lokalsamfunn og brukere, vektlegges hverken i forslagene fra Regjeringen eller Politimesteren.

Den tredje uttalelsen omhandlet hurtigbåten mellom Namsos – Rørvik – Leka. Båten er sentral for kollektivtrafikken innad i Namdalen. Trøndelagsprosjektet vil gjøre hurtigbåten fossilfri og til en miljøvennlig transportform for folk og gods. Parallelt må vi styrke båtens regularitet og ha avganger som passer for studenter, skoleelever, eldre og pendlere. Det blir uforståelig at en statlig utredning nå truer med å fjerne statsstøtte til båtruter som Namsos-Rørvik-Leka. SV jobber FOR hurtigbåtrutene langs kysten.

I den fjerde høringsuttalelsen «Regional planstrategi Trøndelag» understreket formannskapet hvordan lokal utvikling og aktivitet må skje i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, siden mange av de regionale utfordringene også fins i Namsos. I vedtakets punkt 3 sies det: " For Namsos kommune er det viktig at følgende områder reflekteres i fylkeskommunens (…) planer: vekst og utvikling i alle distrikter og grender, lokale møteplasser, aktiviteter for innbyggerne, nye arbeidsplasser, et rikt kulturliv i hele fylket, gode veg- og kollektivforbindelser og godt utbygd bredbånd."

SV arbeider for aktive lokalsamfunn og mot sentraliserende politikk som svekker distriktene. Namsos SV jobber videre for å realisere intensjonene i formannskapets uttalelser om utvikling, rettsvesen og hurtigbåt.