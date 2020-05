Vi har fremtiden i våre hender

Meninger

Linda Hofstad Helleland (H), sier at Norge nå må ta mindre hensyn til miljøet for å skape nye arbeidsplasser, at de siste årene har vern fått gå foran vekst.

Jeg er glad for at flertallet i Høyre går i en grønnere retning, at det blåser en grønn vind over regjeringen. Tidligere var det naturlig at det er de yngre som er mest opptatt av klima, men etter hvert brer dette seg også i alle aldersgrupper og samfunnslag og det er bra.

Det er utslipp som skal kuttes, ikke utviklingen. Vi skal trygge arbeidsplasser samtidig som vi når klimamålene

Verden står overfor store klimautfordringer, hvis de ikke løses kan dette true livsgrunnlaget for millioner av mennesker. For Norge er det avgjørende at vi har myndigheter som jobber for nasjonal og internasjonal handel, driver offentlig tjenester så effektivt som mulig. Øker vår selvforsyning og at vi må satse enda mere på skaperevne i virksomheter i Norge og bli en totalleverandør av alt råstoff tilknyttet primærnæringer.

Vi skal bruke nok penger på infrastruktur og forskning, og utformer politikk, lover og regler slik at de legger til rette for at også private bedrifter kan starte opp, vokse og ansette folk. For å håndtere de mange utfordringene vi står overfor, må alle være med på laget. Det er i bedriftene to av tre jobber i verdiskapingen finner sted. Norge rår over langt mer ressurser enn vi selv kan bruke. Eksport og foredling av ressurser som olje, gass, fisk, mineraler og fornybar energi vil sikre hjemlige arbeidsplasser og hjemlig verdiskaping. Utslippene er på vei ned, og innsatsen for å ta vare på naturen og klimaet er på vei opp. Norge skal være et foregangsland innen fornybar energi, transportsektoren skal bli utslippsfri..

'Regjeringen fører i dag en offensiv politikk for å bidra til en grønn omstilling av norsk økonomi, vi tar vare på naturen og kutter utslipp i tråd med norske klimamål og internasjonale forpliktelser

Utfordringen vi står overfor i dag er at verden og samfunnet må imøtekomme bedre dagens behov og vekst uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få de samme mulighetene som oss. De fattigste skal får oppfylt sine grunnleggende rettigheter og skape muligheter for et bedre liv. Samtidig legge vekt på at det finnes grenser for hva naturen kan levere i dag uten at det går utover hva den kan levere i fremtiden.

Nei Linda Hofstad Helleland jeg er sterkt uenig i ditt forslag, vekst og nyskapning i Norge skal fortsatt ligge i grønne løsninger.