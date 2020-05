- Vi ser både nordover og sørover

Meninger

Håkon Arntsen oppfordrer Steinkjer til å se nordover og vurdere nye muligheter gjennom samarbeid med Namsos og Nærøysund i NA nett 21.04.

Steinkjer er administrasjonssenteret for hele Trøndelag og det er en rolle vi søker å være meget bevisst. I det ligger at vi skal spille en rolle for hele fylket, og vi er klar over at denne rollen har vi fått spesielt for å bygge opp under en balansert utvikling i Trøndelag. I dette ligger at vi har et særlig ansvar for å bygge samarbeid og allianser med distriktene i fylket.

Steinkjer samarbeider i dag både sørover og nordover.

Vi samarbeider tettest med Snåsa og Inderøy i Inn-Trøndelagsregionen. Nå er vi i tillegg svært godt i gang med å utvikle et tettere samarbeid på Innherred, hvor også Verdal og Levanger er med.

Vi samarbeider også nordover, både med kommuner i Namdalen og med Namdal regionråd, men det er så langt blitt mest på enkelte områder og i enkeltsaker. Som eksempler kan jeg nevne at vi i forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen samarbeidet med, og utvekslet erfaringer med, både Namsos og Nærøysund. I forbindelse med saken om universitetsstruktur samarbeidet vi både med Namsos og med Namdal regionråd.

Videre har vi et meget godt samarbeid om Brannvesenet Midt IKS med Røyrvik, Lierne, Snåsa, Osen og Inderøy, samt også om Lierne nasjonalparksenter med Lierne, Grong, Snåsa og Verdal. Vi har nå nettopp samarbeidet godt om felles høringsuttalelse til endring av grenser for namsmannsdistrikter. Flott var det også å oppleve umiddelbar og rask respons fra alle ordførerne i Namdalen til opprop for lokalavisene.

Steinkjer kommune er oppmerksomme på at vi har mye til felles med Namdalen. Håkon Arntsen nevner landbruk og skognæringen, maritime næringer, helse og miljø, reiseliv og kultur i sitt innlegg. For egen regning vil jeg også legge til industri, kobling til forskning og –innovasjonsmiljøer, og samferdsel.

Vi samarbeider gjerne mer med Namdalen. Min dør er alltid åpen.

Hilsen mer enn skap-namdaling.