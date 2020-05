Enorme helsekøer kan bli arven etter Korona

Meninger

De siste seks ukene er 250.000 pasientavtaler utsatt på norske sykehus. Til tross for at Norge og verden gradvis letter på korona-restriksjonene er det ikke sikkert at den neste krisen er langt unna.

Samtidig som helsekøene fortsetter å øke, nekter helseminister Høie å kjøpe ledig kapasitet av private sykehus. Hvordan har helseministeren tenkt å håndtere denne enorme helsekøen, hvis ikke engang private sykehus får lov å bidra?

Mange opplever nå at planlagte operasjoner er utsatt på ubestemt tid og vil kanskje utvikle kroniske lidelser som en følgekonsekvens av det. For alle dem må det være ekstra frustrerende å vite at det finnes sykehus som har ledig kapasitet, men som Helseminister Bent Høie ikke ønsker å la deg bruke. I en ekstraordinær situasjon kan ikke regjeringen la seg styre av ordinære kutyme i helsebyråkratiet, men benytte all ledig behandlingskapasitet. LHL-sykehuset på Gardermoen har nå måtte permittere ansatte og nedskalere driften sin, fordi de ikke får oppdrag. Det er fullstendig meningsløst.

Da koronapandemien slo inn over Norge, var det mange som fryktet at kapasiteten ved norske sykehus skulle bli sprengt. Flere private aktører kom tidlig på banen, og tilbød sin kapasitet for å håndtere det helseministeren har kalt «dugnaden». Men de har ikke fått oppdrag og ikke fått mulighet til å behandle pasienter. Fritt behandlingsvalg ble fjernet og Helseministeren selv har beordret stans i alle planlagte operasjoner.

De siste månedene har sykehus kjørt på halv kapasitet, for å ha beredskapskapasitet klar i tilfelle det skulle bli et stort behov for å behandle covid-19 pasienter. I dag er rundt 80 koronapasienter innlagt på norske sykehus og sykehus er i ferd med å begynne å gi nødvendig behandling også til ordinære pasienter.

Jeg har forståelse for at deler av helsevesenet i en periode måtte rigge sykehusdriften i beredskap. Ingen har ønsket seg et helsevesen som har måtte prioritere mellom akutt og alvorlig syke pasienter, slik de har gjort i Italia. Men det er helt uforståelig at helseministeren i samme periode ikke har latt private sykehus behandle pasienter og utnyttet kapasiteten i sektoren fullt ut. Det er ingen «nasjonal dugnad» om ikke de private får lov til å bidra.

Når private aktører nå må nedskalere driften og permittere sine ansatte, samtidig som helsekøene nærmest eksploderer, er det noe alvorlig galt med prioriteringene. Tiden er inne for å forene alle goder krefter for å ta unna de enorme helsekøene som er bygd opp. Private aktører er ikke et problem, de er en del av løsningen.