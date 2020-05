Fremtidsvyer

Meninger

Det er en merkelig ubeskrivelig følelse. Når jeg kommer kjørende sørfra, passerer 60-sonen ved Rungstadvatnet, opp bakkene til Asphaugen, og ser utover landet mot nordvest. Der ligger Dyrstad som en portal inn til Namdalen. Dette eventyrland med kvaliteter langt over det normale.

Det er som et skille inn til en annen verden. Til og med kuldegradene koser seg her. Om vinteren er der alltid mer snø enn på nordsida av Asphaugen enn på sørsida. For elg og andre skogsdyr synes området å være et eldorado. Så rikt på føde og plasser å gjemme seg. Det gjelder også politikere fra Namdalen.

Kanskje er FV 17 et uromoment. Men det er det også for fylkespolitikerne lenger sør i fylket. Men det var mye verre før. Da var der langs FV 17 så mange politikere med sterke meninger og styrke til å få gjennomført det de forfektet. Nå er det mye enklere. Og det kan være slitsomt, når de sørfra har lagt fram forslag som er grundig bearbeidet av sørinteresserte offentlige rådgivere.

Men det som er umulig å komme bort fra, er at Namdalen er veldig ressurssterk, og har et voldsomt potensial. Så burde det da være slik at det da legges til rette for at disse ressurser kan utnyttes. Og da må det, bl.a., prioriteres økonomiske bevilgninger til kommunikasjon, og for eksempel ikke søle bort en milliard på en snarveg mellom Steinkjer og Malm.

Jeg ser at Sjøåsen blir det naturlige kommunikasjonssenter i Namdalen. Her blir det et kjempestort fiskemottak, og store fabrikker for foredling av fisk. Hit må brønnbåtene gå fra Ytre Namdal, Flatanger, Osen og Roan – ja, kanskje også lenger fra.

Fra Sjøåsen må det bygges jernbane til Sunnan (inn på Ole T. Olsens trase). Utvidelse av vegen gjennom Osen, Roan, til Klettkrysset.

Stor, ny flyplass for Namdalen bygges på Sjøåsen. Hurtigbåter (hydrofoil) må gå jevnlig til Ytre Namdal.

Men for å realisere dette og mere til, må vi ha dyktige politikere fra distriktet. Det haster med å få fart på Region Namdal. Nå har det faktisk de siste dager dukket opp noen mennesker som snakker Namdalens sak. Noen har faktisk oppdaget at E6 nord for Grong må settes øverst på lista for vegprioriteringer. Til Namsos er kommet en yngre høyredame med kraft og pågangsmot. Så kanskje ........