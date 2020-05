Trist når forbudet håndteres så rigid

Meninger

Dette har vart i snart to måneder og det er på tide at myndighetene finner løsninger som ivaretar både smittevern og behovet for å møtes. Dette haster, for tiden er dyrebar.



“De strengeste bestemmelser i fredstid” forkynte Erna Solberg den 12. mars 2020. For første gang etter andre verdenskrig tok regjeringen i bruk helseberedskapsloven, en lov som regulerer fullmakt i krig og unntakssituasjoner. Slik fikk Norge nye lover og regler for å gå i kampen mot koronaviruset, som bredde seg over nasjonen og en hel verden.

Besøksforbud på helseinstitusjonene var et viktig tiltak for å beskytte samfunnets mest sårbare grupper. Man kan se konsekvensene av å ikke stenge i vårt naboland Sverige, hvor eldre er blitt rammet hardt av koronaviruset.

Smitte-tallene og reproduksjonstallet for smitte er gått ned, så tiltakene har hatt virkning. Samfunnet åpner opp og nærheten til mennesker øker. Alle har vi lært om smittevern, noe vi tar med oss videre i den nasjonale dugnaden som fortsatt pågår.



Vi er trygge på at helsepersonell tar godt vare på våre kjære ved institusjonene. Det jobbes godt med både smittevern og omsorg i en tid preget av isolasjon. Helsepersonell er lojale mot det som er bestemt, samtidig som at de verner om pasientenes behov for nærhet og trygghet. Besøk av pårørende er en del av pasientens behov, og det er nok et vanskelig oppdrag å holde familiemedlemmer på avstand.

Institusjonene har tilrettelagt for bruk av teknologi slik at vi kommuniserer via skjerm, men etter snart to måneder er det et savn å møtes fysisk.

Både pasient og pårørende har fått livshverdagen endret drastisk, hvor man er “frarøvet” muligheten til å være sammen med de man er glad i. Dette er en gruppe som fra før har opplevd adskillelse på grunn av alderdom og sykdom, og de har måtte venne seg til en annen hverdag. Besøksforbud kombinert med avstandsregler kan forringe livet til mange gamle. Demens kan gjøre det vanskelig å forstå, og nedsatt syn og hørsel kan gjøre det vanskelig å kommunisere med avstand. Det kan bli stille, med fare for ensomhet.



Vi lever i en usikker tid og pandemien kan vare lenge. Besøksforbudet står gjerne langt ned på listen over tiltak som fjernes. Nå er det på tide at vi finner måter vi kan møtes på, hvor vi samtidig ivaretar smittevernet.

Det er trist når forbudet håndteres så rigid, at pasient og pårørende ikke får møtes utendørs en gang, med den avstand som er vedtatt. Kommunen må være kreativ og gi institusjoner mulighet til å legge til rette for treff. Om pårørende ikke kan komme inn, må vi få møtes ute. Vurder også om inngangspartiet kan brukes, eller om det kan settes opp et stort besøkstelt som varmes opp.

Så får vi tro at hurtigtestene som er utviklet kan benyttes ved institusjonene, slik at det blir trygt å ta imot besøk.

Organiser gjerne med en fast besøksvenn (primærkontakt), som går inn i et kontrollsystem hvor smitterisiko kartlegges jevnlig ved bla bruk av tester. Samle primærkontaktene til smittevernsopplæring, og gi de et adgangsbevis som sier at de er klarert for besøk. I tidsperioden for besøk, har institusjonen en helsefaglig kontroll-vakt ved døren, som sjekker adgangsbevis og tilbyr rengjøring av hender. Besøkende går så direkte til pasientrommet og følger smittevernregler under besøket.

Jeg deler dette, for å sette i gang en kreativitet hos de som håndterer bestemmelsene som gis fra regjeringen.

Dette haster fordi besøksforbudet vil i lengden oppleves som en plage for de som rammes. Over tid er det ikke lett for pasienter å forstå hvorfor forbudet ikke tar slutt. Det kan øke forvirringen og gi en følelse av forlatthet. For oss som har våre kjære på institusjon er tiden dyrebar. Det er nå vi har hverandre og vi ønsker å ha muligheten til å leve godt, selv i en unntakstilstand. Vi må legge liv til årene, ikke først og fremst år til livene.