Elevene skal velge den videregående skole de selv ønsker!

Meninger

Elevene våre fortjener skoler som gir dem en utdanning, en utdanning som gir muligheter på arbeidsmarkedet.

Kyrksæterøra vgs. tilbyr faget Teknikk og Industriell produksjon, naturlig nok i en industrikommune, og tiltrekker seg mange søkere fordi skolen leverer godt innenfor dette faget. Ytre Namdal vgs. satser naturlig nok på havbruk. Høyre fikk støtte for at Oppdal vgs opprettet steinfag i «skiferbygda», og vi håper på en landslinje for realfag i Trondheim selv om Arbeiderpartiet i Trondheim sier nei.

En slik spesialisering er viktig for næringslivet i distriktene og for elevene. Det er også nødvendig hvis vi skal beholde gode videregående skoler i alle deler av fylket.

Arbeiderpartiet har nylig fått publisert et leserinnlegg i NA hvor de angriper Høyres ønske om at elevene skal kunne velge selv hvilken skole de vil gå på. For Høyre er koronakrisen ingen grunn til å frata elevene valgfriheten og i stedet la politikere bestemme hvilken skole som er best for hver enkelt. Skal vi tilby skoler med spesialisering på enkelte fag må elevene også få anledning til å velge disse skolene.

Mens elever i enkelte fylker har valgfrihet får ikke skoleelevene i Trøndelag den samme retten til å bestemme selv.

Vi i Trøndelag Høyre ønsker at elevene i fylket vårt skal få ta valg om sin egen utdanning selv.