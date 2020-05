Meninger

Svar til Ola Borten Moe: Hans innlegg er bare en oppramsing av noen av de problemer Norge står overfor i framtida, men det er omtrent kjemisk fritt for forslag til løsninger på dem. Det ungdommen trenger nå er løsninger som de tror på er gjennomførbare.

Nestleder Ola Borten Moe, Sp: «Det er sannsynligvis ikke mulig å finne et dårligere tidspunkt for å bygge flere vindmøller» Vi nærmer oss sannsynligvis 450 000 arbeidsledige, eller 16 prosent Dette tallet kan fort bli større. Dette er selvsagt en sosial og økonomisk katastrofe som vil prege det norske samfunnet i lang tid.

Det største problemet vi står overfor i framtida er mengden av karbondioksid i lufta vår. Derfor kan vi ikke fortsette å basere samfunnet vårt på fossil energi. Ifølge TV har Indonesia økt sin eksport av kull til varmekraftverkene i det siste. Du har rett i at det bedre at de forbrenner norsk olje istedenfor kull og senere bytter ut olja med norsk gass.At vi slutter å produsere norsk gass gjør bare at utlandet overtar markedsandelene våre.Det stemmer.

Men det vi trenger er at det norske samfunnet slutter å nytte kull for å fjerne oksygen fra malmer når vi produserer silisium, ferrosilisium, jern og ferromangan . Det er ikke nok at vi transport blir drevet med elektrisk energi som basis. Det er bare starten på ombyggingen av samfunnet vårt til et fossilfritt energisamfunn.

Men du tar feil når du sier at vi ikke trenger flere vindmøller. Vi trenger all energien fra vindmøllene til å gjøre samfunnet vårt fritt for fossil energi. Men vi kan ikke plassere vindmøllene på steder der de er til hinder for de som allerede nytter områdene. Det være seg reindrift, fedrift, fiske eller friluftsliv. Til og med i jordbruket ser jeg for meg at de nytter energi fra nettet eller har egne vindmøller som produserer energi som de tar ut til batteridrevne eller hydrogendrevne traktorer og til gardsdrifta ellers.

At noen er ute etter kortvarig profitt ved å bygge vindmøller og å legge kabler over Nordsjøen for å tjene på å selge energi til utlandet har vi ikke bruk for.

Du har før forfektet synet til oljeselskapene - ta mest mulig opp av olja og gassen mens den ennå er der, men det jeg er redd for er at du står for en holdning som kan trigge ei ny istid.

Ved å forbrenne fossil enegi økes temperaturen i lufta vår. Det igjen øker fordampingen fra havet som fører til mere skyer og mer nedbør. Det kan igjen føre til at myrene i Sibir tiner og frigjør sin lagrede metan og at havet blir så varmt at metan-isen utenfor Sibir smelter. Da blir det vesentlig varmere på jorda som igjen vil føre til mer fordampning fra havet,større skydekke og mer nedbør. hva om sola vår ikke kan trenge gjennom skydekket og smelte vinterens nedbør. vi har en ny istid på gang.

Jeg spør deg - Ola Borten Moe - hva vil du gjøre for å forhindre denne framtidsutsikten? Vil du gi ungdommen vår noe å tro på?