Jeg gleder meg over at vi allerede til neste vinter kan få mer fornuftige regler for bruk av snøscooter mellom hytte og vei

Meninger

Høyre har i svært lang tid vært pådriver for at kommunene skal få økt selvstyre i mange saker – også i spørsmål om scooterløyper. Nå sender regjeringen ut forslag på fjerning av den nasjonale 2,5 km-grensen for bruk av snøscooter til egen hytte for frakt av utstyr. Dette vil åpne for gode lokale løsninger rundt omkring i hele landet.

Flere, blant andre representanter fra Sp, har hevdet at regjeringen ikke har troverdighet når vi nå starter arbeidet med å fjerne den kontroversielle avstandsregelen. Det bør falle på egen urimelighet. Høyre har stått på for økt lokalt selvstyre fra tidlig i den rødgrønne regjeringsperioden og helt frem til nå. I alle de rødgrønne årene ble vi ikke hørt. Derfor var noe av det første vi tok tak i etter regjeringsskiftet i 2013 en lovendring. I 2015 var denne til behandling i Stortinget fra Høyre-Frp-regjeringen som på dette tidspunktet stod alene om å endre grensen fra 2,5 til 0,5km. Nå sist i 2019 handlet Senterpartiets forslag ikke om å fjerne, men å endre 2,5km grensen fra luftlinje til faktisk trasé. Når flere fra Senterpartiet stiller spørsmål om troverdighet, er det kanskje for å dekke over at hele denne problemstillingen ikke hadde eksistert bare Senterpartiet hadde sikret Høyre og Frp flertall når loven ble endret i 2015.

Jeg velger imidlertid å se fremover og er veldig fornøyd med det politiske kursskiftet som har utviklet seg siden loven var sist til behandling i 2015. På Stortinget er det nå et solid flertall for å fjerne hele grensen og for å gi kommunene økt selvstyre i denne saken. Det fortjener våre mange hytteeiere som trenger ved, proviant og masse andre praktiske ting fraktet opp til sine hytter for å være der over litt lengre tid eller drive nødvendig vedlikehold. I vår landsdel har vi ikke mange hyttefelt som man kan kjøre bil til gjennom hele året og hvor det er innlagt vann, strøm og andre fasiliteter. Ofte tar man turen opp til familiehytta med utedass og solcellepanel langt fra brøytet vei med ski på beina. Dagens regelverket har i liten grad vist respekt og tatt hensyn til variasjonen som finnes i landet vårt på dette området. Det gleder meg derfor stort å se denne endringen endelig komme på plass.

Det handler nemlig om å erkjenne mangfoldet ute i kommune-Norge, at landet vårt er langstrakt og behovene svært ulike. Kommunalt selvstyre i disse spørsmålene er derfor en god og balansert politikk som vil gjøre hyttelivet mer tilgjengelig for de som av ulike grunner ikke har mulighet til å spenne på skiene for å legge ut på en tur opp mot 2,5km med ved, proviant og mye annet på rygg eller pulk. Enten man er barnefamilie, i dårlig form eller litt dårlig til beins. Nå vil kommunene kunne gjøre hyttelivet mer tilgjengelig, med lokale regler og slik at flere kan ta hytta i bruk, ta naturen i bruk og skape både gode tradisjoner for seg selv og andre i familien – unge som gamle.

Jeg vil gi ros til medrepresentanter fra distriktsfylker fra flere partier som jeg vet har jobbet for dette mot sine partigrupper slik at man nå har et bredt flertall. Det er ingen tvil om de nye politiske standpunktene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet har medført at regjeringen nå starter arbeidet med forskriftsendringene.

I høringen som følger av forskriftsendringen er det sendt ut to forslag hvor begge fjerner 2,5km grensen, men hvor den ene også fjerner bestemmelser om leiekjøring – og den andre har tillegg om fastsettelse av traseer og antall turer. Jeg mener selv at alternativet som også gir en oppmykning rundt leiekjøring er det beste alternativet og vil gi større kommunalt selvstyre og tilpasninger. Jeg håper derfor at kommuner, interesseorganisasjoner og enkeltpersoner nå gir innspill til oss om hva de mener regjeringen bør lande på som endelig forskriftstekst.

Jeg gleder meg over endringene som vil komme og at vi får på plass nye forskrifter slik at man allerede til neste vinter kan få mer fornuftige regler for bruk av snøscooter mellom hytte og vei uansett avstand.