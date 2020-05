Meninger

Justis og beredskapsdepartementets oppnevnte styre i NAWSARH, har besluttet at forslaget til forprosjekt må sees i sammenheng med utbygging ved UNN Tromsø. For sykehuset Namsos er det en stor utfordring at landingsplassen ikke blir realisert innen kort tid, og vi stiller oss undrende til denne beslutningen.

Vi føler på en oppgitthet når det virker som om Sykehuset Namsos blir en salderingspost for uventede utfordringer i en annen helseregion. Sykehuset Namsos er et akuttsykehus og det eneste sykehus i Helse Midt-Norge som ikke har tilpasset landingsplass. Tillitsvalgte ved sykehuset har ved flere anledninger og i ulike fora etterspurt framgang i prosessen med byggingen. Vi representerer ansatte som er frustrerte og utålmodige over hvor lang tid denne saken tar. Å få på plass en landingsplass er meget viktig for å opprettholde og videreutvikle sykehuset.

Vi dekker lange, tøffe havstrekninger og har en havbruksnæring som er i sterk vekst. I tillegg har vi store fjellområder og store distriktskommuner med lange avstander fra bosted til sykehus. Man kan ikke undervurdere den tryggheten redningshelikopteret gir for befolkningen i vårt nedslagsfelt.

Mister sykehuset muligheten til å ta imot pasienter som kommer med de nye redningshelikoptrene, får det store konsekvenser i forhold til å beholde og rekruttere dyktige fagfolk med kompetanse innen akuttmedisin.

Helikoptertypen AW101 kan operere under vanskeligere værforhold, og være aktiv i luften lengre enn SeaKing helikopteret. Dette har i kritiske situasjoner stor betydning, og kan i gitte situasjoner bety liv eller død for pasienten. Det kan ikke være slik at befolkningen i Namdalen får et dårligere helsetilbud enn befolkningen i resten av fylket.

Vi spør etter politisk vilje og handlekraft til å få igangsatt arbeidet med utbyggingen av landingsplassen som vi i nær 5 år har ventet på. Vi kan ikke vente lenger!

I denne saken står tillitsvalgte ved sykehuset, ledelsen i Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge sammen.

Vi ber dere, som folkevalgte talspersoner for Trøndelag, om å sette fokus på saken slik at sykehuset Namsos snarest får sin helikopterlandingsplass. Bare slik kan vi sikre en akuttberedskap til det beste for Namdalens befolkning.