– Ikke ta fra oss god helse under videregående skole!

Meninger

Kjære Erna, lykkelig uvitende begynte jeg på videregående skole. Jeg visste jo at det å flytte hjemmefra ville kreve større ansvar for egen hverdag og for egen økonomi. Men jeg hadde troen på at jeg hadde deg og regjeringen i ryggen. Hvem skulle tro at jeg tok så inderlig feil.

Fra første skoledag innså jeg at dette ville bli vanskelig. Allerede fra uke to begynte jeg å spise mindre for å spare på maten. Grunnen er enkel: Studenter har ikke en bærekraftig økonomi som kan tilrettelegge muligheten til å opprettholde et sunt og variert kosthold. Å rasjonere på mat for å holde seg frisk burde ikke være et alternativ. Men det er det. Og det er dessverre verre; Det er et faktum.

Stadig får vi se at matprisene øker. Samtidig ser vi ingen endring i støtten studenter på videregående får. Et prakteksemplar på at stipendet ikke er samsvarende med samfunnets økonomiske utvikling. Mange studenter får jo hjelp av foreldrene. Men hva med familiene som allerede sliter økonomisk? Ikke alle har en levestandard som veier opp mot gjennomsnittet.

Der har du og regjeringa mye igjen å gå på. I helgene kan jeg endelig dra hjem til min kjære familie igjen. Reisen koster 78 kroner én vei. På Lånekassens nettside står det at reisestipendet skal dekke tre reiser tur-retur per skoleår. Hvordan får dere det til å funke at 32 kroner i året holder til det? Her svikter regjeringa stort. Man skulle tro at dere i 2020 hadde innsett at dette ikke holder. Men her står vi; Studenter som desperat roper for døve ører og veiver med armene fremfor blinde øyne. Men ingenting skjer. Hvis dere virkelig tar vår videregående opplæring på alvor, burde dere snart åpne øynene og begynne og lytte.

For en ungdom på 15 år vil det å flytte hjemmefra, og få større ansvar, være psykisk utfordrende, selv for den mest forberedte. Ansvar for egne penger og økonomi får plutselig en mye større betydning. Man skal betale for eget husly og egen mat og reise.

Stipendet for hver måned skal strekke til slik at man kan leve opp til andres- men også egne forventninger. Det innebærer blant annet å være aktiv, spise variert og ha god helse. Men hvordan kan dere i regjeringen stå med rak rygg og si at dere skal dyrke fram sunn og frisk ungdom, når studenters økonomi i midten av måneden ikke er langt ifra å regnes som relativ fattigdom?

En elev burde få tilrettelagt slik at fokuset ligger på skolearbeid, og ikke om de har penger nok til mat eller ikke.

Kjære Erna, gi oss god helse under vår videregående opplæring. La oss få komme hjem og møte familiene våre uten en økonomisk straff. Vær et forbilde for dine mange borteboende studenter. For du, som statsminister, burde ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv!