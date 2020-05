Si nei til årets TV-aksjon

Meninger

Den 18. oktober går årets TV-aksjon av stabelen. NRK har et eget innsamlingsråd som gir råd til kringkastingssjefen, som bestemmer formålet hvert år. Inntektene for det formålet som blir trukket ut, har ligget på mellom 200–240 millioner de siste årene. I år er det organisasjonen WWF (Verdens naturfond) som er trukket ut.

WWF sier at pengene skal gå til innsamling av plast, fortrinnsvis i landene Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

At plast i havet er et stort problem, og et internasjonalt problem er det ingen tvil om. Så selve formålet med årets TV-aksjon er for så vidt bra, men jeg reagerer på hvem støtten går til, og at man sier at TV-aksjonen skal være politisk uavhengig.

WWF har en egen meny på hjemmesiden sin som heter: Dette må stå i statsbudsjettet 2021.

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) består av 98 kommuner i Norge. For dem som ikke vet det er USS partshjelp for staten, der WWF gikk til søksmål mot Stortingets vedtatte rovviltforlik, og derav motarbeiding av eksisterende vedtak. Et forlik med bred tverrpolitisk forankring.

WWF hevder at bjørn, ulv, gaupe og jerv er kritisk truet i Norge. De fyller opp sin Facebook og sin hjemmeside med fokuset bare på vern og ordene: rødlistet og kritisk truet.

Om man kikker over fjellet fra Høylandet, til Harran og til Strompedal i Namsskogan, så mistet man mange sau til bjørn sommeren 2019. Bøndene står da handlingslammet tilbake, og noen skadeskyting er ikke aktuelt.

At det bor mennesker her ute i distriktene som er avhengige av utmarken som næring, ser ikke ut til å bry organisasjoner som WWF i nevneverdig grad.

Sitat Facebook: “Ulven er kritisk truet i Norge. Likevel jaktes ulven her, og vi er det landet i Europa som er dårligst til å ta vare på dette truede rovdyret”

Jeg er ikke så sikker på om familier rundt Trysil, som er redde for å sende barna alene bortover gårdsvegen på sykkel, er helt enige i dette? Så deres standpunkt til rovdyr er nok kjent for de fleste.

Når WWF nå får TV-aksjonen 2020, så får de en unik mulighet til å bygge en enda sterkere organisasjon enn det de har i dag. Med ca. 200 millioner kr kan man ansette veldig mange med de samme holdningene som resten av organisasjonen.

At vi som kommune skal være med på å støtte en organisasjon som ønsker å motarbeide, og gjøre livene til innbyggerne våre vanskeligere, er jeg imot. Jeg ser på dette som nok et spark mot distrikt-Norge. Skal det drives med beitedyr her i landet, må også forvaltninga av dette være ute i distriktene. Og selv om mange sier at: Ja, men dette handler ikke om rovdyr, men om plast i havet, så er mitt svar til det:

Vi må ikke glemme at det er ikke et prosjekt vi støtter, det er en organisasjon.

Forslag til vedtak i Høylandet kommune blir at: