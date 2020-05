Det er ingen skam å le.

Meninger

Sånn ble det ikke, og både revyfestivaler, øvinger og forestillinger er avlyst i overskuelig framtid. Det er synd, for det er nå vi trenger humoristene.

Revyen er aktuell og beskriver sin samtid. Derfor er det et tap for ettertiden at det er lite eller ingen revyaktivitet denne våren. Revytekster er et tidsvitne fordi de sier noe om hva vanlige folk er opptatt av og mener noe om. Det er ikke en erstatning for innlegget i lokalavisen, men et supplement. Humor setter en situasjon på spissen og får oss til å se den med nye øyne. Kanskje er det først når noen vitser om det, at du ser det absurde i et politisk vedtak.

Derfor er det viktig at humorister i alle sjangre ikke legger fra seg pennen nå når vi skal skrive historien om da koronakrisen rammet Norge. Vi trenger humoristenes skråblikk på den underlige situasjonen vi har vært og fortsatt er i.

Humor bidrar også til å ta bort noe av det vonde og vanskelige. I flere uker har vi levd i et veldig alvor. Mange har vært, og er fortsatt, redde og frykter for framtiden, ikke bare på grunn av helsa, men for hvilke økonomiske konsekvenser dette får for hver enkelt og for oss som samfunn. Mens vi venter på vaksinen må vi få lov til å lette på trykket å se det komiske i det tragiske.

For det er mye komisk som skjer også. Forrige uke må vi jo ha satt rekord i antall liveoverføringer av politikere som går til frisøren. Og hva skjer når vi nå gradvis skal ut i samfunnet igjen og tilvennes omgang med kolleger?

Når den største krisen som har truffet det norske samfunnet siden andre verdenskrig treffer oss med det smellet den har gjort, må vi kunne tulle med det.

Derfor oppfordrer vi humorister av alle slag til å bli med på konkurransen vi i Norsk Revy lanserte1. mai, Humor mot korona, på Humorportalen.no. For det er ikke bare alle pandemiekspertene som vi åpenbart har her til lands (noe som i seg selv er et humoristisk poeng) som skal få kommentere koronaens tid. Humoristene må også sette sitt preg på den.

Det er ingen skam å le.