Velkommen til vår verden!

Meninger

Coronaens tid har vært, og er, - restriksjonenes tid.

Ikke har du fått treffe familie og venner når du vil. Selv ikke hjemme hos dem. Å gå ut og ta en pils, eller kanskje spise middag ute, var bare å glemme. Helst skal du holde deg unna buss og annen kollektivtrafikk. Må du absolutt på butikken skal du helst handle for en uke eller to av gangen, og aller helst bør du benytte deg av hjemleveringstjenester. Det gjelder all annen shopping også. Klær, sko, leker til barna og bøker til deg selv må du bestille på nett. Bibliotekene kommer du ikke inn på, og den shoppingturen til London som du drømte om er det bare å glemme. Det er kjipt, er det ikke?

Vi vet det godt! Mange av oss har vært nødt til å leve sånn siden lenge før et virus lammet en hel verden. Funksjonshemmede i Norge har i årevis levd i en verden med dager som likner corona-hverdagen. En verden der vi ikke kan benytte oss av samfunnstilbudene. Der vi ikke kommer inn på kollektivtrafikken, eller på de kafeene, pubene og butikkene vi vil. En hverdag der vi møtes med «men, du kan jo bare…» når vi skriker høyt om diskrimineringen som stenger oss ute, ene og alene fordi samfunnsskapte barrierer og forstokkede holdninger hindrer oss.

Vi tror at mange av dere møter det samme nå. Du kan jo bare jobbe hjemmefra. Eller du kan jo bare ta en kaffekopp med din gamle mor via videolink. Eller kanskje du bare kan bli hjemme og stramme inn livreima litt, for det koster så mye å innfri de rettighetene du har krav på?

Vi har i årevis skreket om uretten. Om diskrimineringen. Om den urettferdige behandlingen. Men det var ikke dette vi håpet på, da vi krevde likestilling. Det var ikke en verden der alle må leve under sterke restriksjoner vi ønsket oss.

Vi gleder oss over at coronaens grep nå sakte er i ferd med å løsne - men vi krever at restriksjonene fjernes for alle! Både for de av oss som levde med dem før et virus sendte dere hodestups inn i vår verden, og for dere «nye» der ute, som fremdeles strever med å bli vant til en hverdag fylt av «du kan ikke», «du får ikke» og «du kan jo bare...». COVID-19 har gitt oss alle et nytt fellesskap, en felles historie og felles erfaringer. Ikke glem oss når verden åpner igjen.