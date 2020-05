Meninger

Slyngstad ble ansatt for å gjøre en jobb for kommunen og har i høyeste grad levert.

Takk, Solveig Slyngstad! Vi ønsker med dette å gi ros og honnør til vår rådmann Solveig Slyngstad. Solveig Slyngstad ble tilsatt som rådmann den 1. september 2016 i Leka kommune. Solveig Slyngstad har et hjerte for små samfunn og har vært hjertefølt og ekte engasjert for Leka kommune. I hennes periode som rådmann er mange positive tiltak gjennomført, noen av disse er:

Tilskudd til flexibolig (6-mannsboligen)

Ny barnehage

4 G dekning/Mobilt bredbånd

Asfaltering av kommunale veier

At vi fortsatt er EGEN kommune

Sikret kommunegrensen (Austra)

Fiberutbygging





Dette er noe av det Solveig Slyngstad har jobbet mye med, og uten hennes kontaktnett, erfaring, samarbeidsevner og arbeidsvilje har nok ikke mye av dette vært en realitet for Leka kommune. På så kort tid har ikke dette vært mulig uten hennes gjennomføringsevne. Vi kan takke blant annet henne for at det finnes en Leka kommune pr i dag. Hun bidro til å snu et stortingsvedtak!

Solveig