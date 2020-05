Meninger

Pandemien har vist oss at når vi deler en felles kriseforståelse, da finnes det nesten ingen grenser for hvor mye vilje, penger og dugnadsånd vi har i Norge.

Vi har endret måten vi lever på, jobber på, forbruker og reiser på i løpet av ekstremt kort tid for å skape et samfunn som er trygt for alle.

Vi fikk et spark i rumpa av koronaen som viser hvor tilpassingsdyktig vi mennesker er når vi må. Mange jobber hjemmefra med nye digitale løsninger for første gang, også konferanser og møter som vanligvis foregår ansikt til ansikt er blitt til digitale treff, selv om savnet etter kolleger og uformelle diskusjoner er stort. Når vi gradvis vender tilbake til jobben og kontoret, vil mange ha med seg nye ferdigheter og kunnskap som vi ikke før hadde før pandemien.

Vi merker alle at i utrygge tider blir tilknytningsbehovet i oss vekket til live, vi kjenner på behovet for å høre til noen som er der spesielt for deg. Mange av oss har vert «innesperret» med familien, det kan ha blitt lange dager - spesielt for småbarnsforeldre, men det ble samtidig en mulighet til å tilbringe kvalitetstid med de du er mest glad i.

Nå tar vi også bedre vare på helsen og hverandre, forsøker å leve trygge og gode liv. Vanligvis bruker vi mye tid på meningsløse ting. Kanskje kan det nå vokse frem en slags erkjennelse av hva som er viktig og hva vi bør slutte å bruke tid på.

Det er helsebringende å være ute i naturen, det å tilbringe noen timer i uka ute i naturen fører ikke bare til bedre helse, vi blir rett og slett lykkeligere av å være ute i frisk luft, gjerne omgitt av sjø, fjell, skog og stille vann.

Uansett hvor selvstendig vi måtte være, så er det alltid lurt å ha gode relasjoner til naboer. Plutselig blir du avhengige av dem. Sånn er det med også med internasjonalt samarbeid. Vi kan være så opptatte av grenser vi bare vil, men pandemier kjenner ingen grenser. Globale utfordringer krever nettopp også globale svar. Nå rådes vi til å holde sosial avstand, men vi må sørge for at denne krisen ikke skaper større avstand mellom folk.

Jeg tror mange har fått øynene opp for at næringslivet, arbeidstakere og staten er veldig avhengige av hverandre. Vi trenger en handlekraftig stat, et variert og sunt næringsliv og ikke minst friske og dyktige arbeidstakere. Når økonomien nå står stille er det fordi folk ikke kan eller får lov til å jobbe, noe som viser at det først og fremst er arbeidskraft vi lever av i Norge.

Folket har vist lydighet ovenfor styresmakter og politikere, nå er tiden inne for att alle politiske partier uansett side og ståsted i politikken, inngår en felles avtale som omhandler og ivaretar folkets fellesinteresser på samme måte som folket viser i pandemien. Det er ikke å forlange for mye.