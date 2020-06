Myndighetenes håndtering av bjørnesituasjonen i sommer vil være avgjørende for om vi fortsatt skal opprettholde beiting av sau i Namdalen

Meninger

Det er en god tradisjon å formidle fakta og riktig grunnlag for sine meninger, og spesielt i saker som rammer andre enn seg selv.

I spørsmål rundt rovviltforvaltning er det særlig viktig fordi det ikke bare handler om forvaltning av rovviltstammen, det handler vel så mye om å ivareta mulighet til å ha husdyrhold og reindrift som næringsgrunnlag for svært mange mennesker i distriktene.

Naturvernforbundet Trøndelag reagerer på at Bondelaget har bedt forvaltningsmyndighetene om skadeforebyggende uttak av bjørn i områder hvor det tradisjonelt har vært store tap av sau. Dette er ikke jakt på bjørn, dette er målretta uttak av enkeltdyr i regi av SNO og vi har full tillit til at dette gjøres på en etisk og forsvarlig måte.

Naturvernforbundet hevder at ifølge Miljødirektoratet og NINA er yngleområdet for bjørn i region 6 for lite til å oppnå bestandsmålet. Dette er ikke faglig dokumentert, men en uttrykt mening fra Direktoratet uten forutgående faglig utredning. Det riktige er at det er iverksatt en utredning for å se på om yngleområdet er tilstrekkelig stort, men det er ikke gjort noen faglig konklusjon.

Det er positivt at Naturvernforbundet støtter uttak av skadefelling av bjørn som gjør skade på husdyr. En naturlig oppfølging av dette vil være at det er bedre å foreta forebyggende skadefelling enn å vente på skade. På svensk side av grensen, fra Åre til områdene øst for Rørvik, er det nå i vinter tatt ut 30 bjørner i skadeforebyggende hensikt for å sikre reindriftsnæringa.

Miljødirektoratet hevder at det ikke er hensiktsmessig med uttak bjørn i Namdalen fordi dette medfører at det trekker inn nye individ fra Sverige. Dette betyr at Direktoratet anser at det er en felles bestand av bjørn i Sverige og Norge. Når vi vet at det er rundt 3000 bjørn i Sverige blir det absurd å hevde at et uttak av noen bjørner i de mest skadeutsatte områder i Norge skal være en trussel mot en langsiktig overlevelse bjørnebestanden.

Myndighetenes håndtering av bjørnesituasjonen i sommer vil være avgjørende for om vi fortsatt skal opprettholde beiting av sau i Namdalen. Uten uttak av skadedyr vil beitenæringa, både husdyr og rein, være i en kritisk situasjon som kan medføre at mange mister sitt levebrød