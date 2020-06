Meninger

For ett år siden vedtok FNs Internasjonale naturpanel (IPBES) den mest omfattende tilstandsrapport om jordas natur- og artsmangfold. Tapet av natur er en like stor trussel som klimaendringene, mener forskerne. Tapet av naturmangfold akselererer, og flere arter enn noen gang i menneskets historie er nå truet av utryddelse. Verdien av naturen i Namdalen er svært høy, men tilnærmet uberørte områder blir det stadig færre av. Det finnes mange rødlistede dyre-, fugle- og plantearter, og Namdalen er et kjerneområde for boreal regnskog.

Namdalskommunene sine uttalelser til «NVE; Rammeplan for vindkraft» viser en brei oppslutning til dette. Fra uttalelsen fra Fellesnemnda Nye Namsos tar vi med:

«FNs Naturpanel har nylig pekt på at verden mister arter i en hastighet enn noen gang.»

og

«De tre områdene NVE foreslår i Trøndelag er de mest myr-rike delene av Trøndelag, som på landsbasis er fylket med mest myr i Norge. Fellesnemnda Nye Namsos mener at NVEs forslag ikke har vurdert de klimamessige konsekvenser av inngrep i myr og våtmarker, som blant annet vil frigjøre mye karbon fra jordsmonnet ut i atmosfæren».

Den største trusselen mot naturmangfold er at vi bygger ned areal der artene lever. Stadig nye søknader med ulike begrunnelser som medfører større eller mindre naturinngrep medfører at naturbiotoper blir redusert bit for bit. De fleste store sakene handler om vindkraftutbygging, havbruk, veiutbygging, hytteutbygging, nye boligfelt og næringsarealer. Konsesjonssaker innen disse områdene blir ulikt behandlet. Konsesjoner til vindkraft på land i Norge forutsetter omdisponering av areal i stor skala at uten planprosess skjer etter plan- og bygningsloven. Anleggsveier og energinett knyttet til vindkraftverk er dermed unntatt fra normale arealplanprosesser». SV-lagene i Namdalen synes dette er en svært uheldig og undergraver lokalt selvstyre.SV har klare krav til et nytt konsesjonssystem når dette legges fram av regjeringen.

I kommunenes arealplanlegging må hensynet til naturmangfold, dyrkajord og reinbeiter få en langt sterkere vektlegging. Vi skal fremdeles bygge og bo i dette landet, men klima- og miljøkrisa tvinger oss til å tenke nytt. Nye næringsarealer, hytte- og boligfelt må unntaksvis skje i nye naturområder og aldri på dyrkajord. Mest mulig naturmangfold må bevares i byggeområder. Planting av trær og planter i byer, tettsteder og boligfelt stimulerer artsmangfoldet. Forbud mot giftsprøyting i jord- og hagebruk vil stimulere mikroliv, bier og humler. I næringslivet vil bedrifter som ikke vektlegger økologisk bærekraft bukke under. Derfor har SV lansert sin næringslivssatsing «Ny Grønn Deal».

Med utgangspunkt i viktigheten av å bevare artsmangfold er SV-lagene i Namdalen kritisk til store prosjekter som medfører store naturinngrep.

Derfor har SV-lagene i Namdalen arbeidet aktivt mot vannkraftutbygging i Trongfossen, «NVE sin Rammeplan for vindkraftutbygging» og vindkraftutbygginga på Sørmarkfjellet i Flatanger/Osen.

I tida framover vil SV-lagene i Namdalen arbeide aktivt for å bevare:

- Innvordfjellet, Ytre-Vikna og resten av Namdalen mot vindkraftutbygging.

- Viktige naturområder mot utbygging av lakseoppdrett

- Morene-raet på Salsnes mot masseuttak av grus.

SV er på naturen, reindrifta og barnebarna sin side!