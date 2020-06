Jeg veit egentlig veldig lite om Omar. Men skulle gjerne hatt ham som nabo

Meninger

Egentlig veit jeg pinlig lite om hovedpersonen .Bare at han heter Omar - og er en søkkandes bra mann. Og det er nok det -når du står og tråkker i egen styggprat utafor et bedehus i Tøtdal med bakdekket i spagat utover kvitstripa.

Bil: Nyere modell Gammelerik uten reservehjul.... Hybrid da,vettu.

Jeg hadde nok vært på felgen lenge (lurer på om jeg kan ha vært det før også - i andre sammenhenger - uten å merke noe) ,her var det ihvertfall ikke spørsmål etter en luftfjert og Norgesplaster.

Jeg ringte et bergingsselskap som helt enkelt aldri dukka opp.

Timer gikk , skumring kom, og jeg hadde funnet meg ei brei veiskulder å gråte på.

Neida,-jeg måtte skjule hvor kok-forpinna jeg var da bergingsselskap nummer to etter kort tid dukka opp, ja for de var jo i rute.

Og her skjøt Omar seg ut fra cockpiten og hilste guddagen...Et gyllent ansikt ,kløyvd av et Blenda-smil som prata med en lett solbrent aksent. Uten kjennskap til ordet «bøtingsvon» varsla skuldrene hans at det var akkurat det det ikke var. Vi snella bilen opp på lasteplanet og dura attende til Namsos. Som en Josef ved juletider satt jeg der og grubla på hvor jeg skulle finne herberge til dagen etter,når Dekkmann var ferdig med frokosten.

Men Omar hadde andre planer . På Spillum vrengte han bilen inn i en garasje –«pråve fixe »,sa`n – og forsvant.

Jeg så Dagsrevy på Iphonen,las aviser og slappa av .Omar styra på rundt om i hauger av gamle dekk, på leiting etter noe som passa til den felgen jeg var på.

Ei time /halvannen senere kom han svett og blid med en litt sliten ,sotete badering som kunne passe. På me`n, -luft,-balansering og vipps:

-Nå du kan trygg sjore hjemm,men skifte snart. Den er gratis...

Så lenge det ikke kom mayday fra andre grøftekanter mosjonerte Omar yrkesstolheita si med et krafttak for at jeg skulle komme meg uti havgapet før natta...

På Sjøåsen ringte telefonen.

-Hai,det Omar ,-hvoran gåre?

Han ville bare høre. .og hvis det blinka på dashbordet så var det bare lampa som varsla is og glatt veibane. Dekket han fant var kanskje ikke 100 prosent helt enegga firling med de tre andre.

Men alt var i orden , ingen falske alarmer fra Kristen Gislefoss og gutta hos meg.

Som sagt - jeg veit egentlig veldig lite om Omar.

Men skulle gjerne hatt ham som nabo...