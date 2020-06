« - Kan du ikke vise litt hensyn?»

Meninger

Mellom 0,5 og 1,5 prosent av oss lever med denne lite forståtte lidelsen, mange uten diagnose. Tourettes er en av de nevrolobiologiske tilstandene som er mest feilrepresentert i populærkulturen, og kanskje også den som er vanskeligst å forstå for både fagfolk og folk flest. Mennesker med Tourettes har vokale og fysiske «tics»: De sier og gjør ting som tilsynelatende ikke hører hjemme i den sammenhengen de står i.

Utover det, er de intellektuelt fullt på høyde med oss andre. Bare et mindretall av de menneskene som lever med Tourettes banner eller sier stygge ord, selv om mange tror at det er dette som definerer denne diagnosen. I faglitteraturen leser vi at tics er «ufrivillige», og likevel påpeker mange at de har opplevd at barn med Tourettes klarer å kontrollere ticsene sine «hvis de bare vil».

Etter flere års utvekslinger i internasjonale støttegrupper og lesing av faglitteratur har jeg konkludert med tre ting:

Noen tics er smertefulle/skadelige, men de fleste er fysisk håndterbare.

Det som ligger innenfor ticsene, inne i barnet, er et større monster sammensatt av angst, trang, stress og et fysisk press.

Det som ligger utenfor ticsene, det sosiale, er for mange det største monsteret av dem alle.

For Tourettens uttrykk, ticsene, er i bunn og grunn et sett med alle mulige varianter av brudd med sosiale normer. I et samfunn som vårt, gjennomsyret av atferdspedagogisk tankegods, straffes tics med mikroaggresjoner fra liten og stor – et oppgitt sukk, et irritert blikk, et hånlig flir, et fnis og et raskt blikk til sidemannen. Mange ganger. Hver dag. Norge ligger på verdenstoppen i sosial kontroll. Vi er Jantenes land: Du bør helst være som alle andre.

For noen uker siden sa min sønn unnskyld for at han avbrøt et annet barn på skolen. Det er Touretten min, forklarte han. Læreren svarte at han ikke måtte tro at han kunne bruke diagnosen sin som en unnskyldning. For mange tror at barn med Tourettes bruker diagnosen sin som unnskyldning for noe som egentlig er dårlig oppførsel.

Situasjoner Tourettesbarn flest opplever som pinlige og skamfulle forstås som en utspekulert måte å kreve oppmerksomhet og privilegier på. Denne mistenkeliggjøringa møter barn med Tourettes allerede i barnehagealder: ufrivillige verbale og fysiske tics fra kroppene deres møtes som dårlig oppførsel, som skal sanksjoneres og disiplineres bort. De er forstyrrende. De bryter med avtalte sosiale koder. De er rare.

Det er vanskelig for et lite barn med Tourettes å redegjøre for sin «ulydighet». De andre barna lærer å kontrollere kroppene sine på en måte de ikke klarer. Når de ikke klarer, og kanskje forsøker å formidle at det de sa eller gjorde ikke var villet, møter de mistenksomhet og avvisning. Prøver de å slippe å ta ansvar? De blir ikke trodd. De kan se på reaksjonene fra de voksne og de andre barna at det er noe galt med dem. Barn med Tourettes lærer fort om skam. Og mange barn med Tourettes, ofte enda ikke diagnostisert, begynner tidlig å arbeide med undertrykkelsesstrategier i forsøk på å bli mer sånn som de andre.

For barn blir ikke trodd. To tøffe engelske gutter som sto fram og fortalte om utfordringene sine på BBC ble utsatt for systematisk nettmobbing i etterkant. «Å ha Tourettes betyr ikke at man skal ha dårlige bordmanerer. Jeg er ikke overbevist». «Disse barna ser ut som om de kommer seg unna med banning, eller er det bare meg? Altså, noen av disse greiene ser ut som om de sier det bare fordi de kan skylde på Tourettes». «Har disse barna Tourettes, eller har de bare atferdsproblemer som foreldrene ikke forholder seg til». «Disse barna har Tourettes, men ikke tro at alt de gjør er Tourettes! Du kan se det når det er virkelig og når de faker det! Jeg kan se det på 5 minutter, men foreldrene kan ikke???» « … xxx trenger litt tøff kjærlighet. … Slutt å lage unnskyldninger for dem.» Skrev folk.

På en hatside på Facebook henges mennesker med Tourettes ut som «Fakere». Siden er illustrert med bildet av en norsk gutt – den første i Norge som måtte operere hjernen for å dempe de alvorligste ticsene sine.

Kan tics undertrykkes? Svaret er at det nok finnes metoder, men at skadevirkningene er så omfattende at det ikke tilrådes. Tics må ut. Som Skuespiller Jon Øigarden sa på Skavland – det er som å måtte tisse. Du kan holde deg til et visst punkt, og så kommer det i en kaskade. Det er en god analogi. De fleste kan forholde seg til følelsen av ikke å kunne holde seg mer, og de med litt fantasi kan forestille seg hvor ekstremt pinlig det er om utløsningen kommer ute blant folk. De fleste kan også forholde seg til hvor vanskelig det er å sitte stille og fokusere på skolearbeidet i enda en time til når de har det slik. Barn med Tourettes gjør det hver dag.

Tics er ikke tiss, men de kommer i ulik alvorlighetsgrad. Noen har tics som er svært alvorlige både for andre menneskers rett til intimsfære og den berørtes egen sikkerhet. Dr. Cooper i Nurse Jackie, som tok damer på brystene når han ble nervøs, framstiller et sjeldent, men helt reelt tic, som er lite morsomt for dem det gjelder. Banneticset, coprolali, har nemlig også en fysisk gestalt, copropraxi: Tics kan i ekstreme tilfeller omfatte både nazi hilsen og bannefinger. Tics kan også være selvskadende – hopping ut av vindu, trekking i bilbremsen og legging av hånd på varm kokeplate. Tics er ofte det du har blitt innprentet at du absolutt ikke må gjøre.

Forbud skaper stress, og stress forsterker trangen, forløperen til ticsene. «Nei», «ikke», «skal» og «må» er triggerord i Tourettes, ord som skaper angst for å gjøre galt, en angst som trigger trangen. Før du er ferdig med å si «Ikke ta på den våte malinga!» – ligger hånda ganske riktig gjerne godt plantet på den nymalte benken. Mennesker med Tourettes roper på biblioteker, banner i kirka og roper «bombe!» på flyplasser. Det er ikke tilfeldig. Tourettes er sosialt, tics forsterkes som en angstreaksjon mot sosiale krav.

I USA sier mennesker med Tourettes ofte «nigger» – det skammeligste du kan si som en god liberaler. Jeg kan ta feil, men jeg har ikke hørt at dette er et betydelig problem blant mennesker med Tourettes i Norge.

I de mest ekstreme tilfellene er læring av midlertidige undertrykkelsesmekanismer helt nødvendig – alternativet er farlig. Men også utover de mest alvorlige ticsene er den negative oppmerksomheten som følger med «hverdagstics» noe de aller fleste med Tourettes skulle gjort nesten hva som helst for å være foruten. Derfor prøver de å undertrykke ticsene. I en debatt nylig i et av forumene våre, leser jeg den ene hjerteskjærende historien etter den andre. De vanligste er om barn som klarer å holde unna en del i skoletiden, og avreagerer hjemme. Denne avreageringa kan ha ulike uttrykk. Noen ticser i timevis etter skoletid, noen med tics som tiltar i alvorlighetsgrad. Noen får det som på engelsk kalles tics flares eller tic attacks, der serier med ulike tics tar over barnets kropp, ofte lenge. I forbindelse med dette følger gjerne desperasjon, angstanfall og fortvilet raseri.

Vi har forsøkt å formidle at barnet vårt undertrykker tics i en grad som kan gå over i det selvdestruktive. Fra andre med Tourettes får jeg fortalt historier som bekrefter vår virkelighet. En forteller at hun for å stoppe ticsene sine lærte seg å holde pusten – og gjorde det i en slik grad at hun tre ganger måtte bli gjenopplivet på akuttavdeling. En annen forteller at hun i forsøk på å undertrykke tics slo seg selv i ansiktet så hardt at både kjeven og det ene øyet i dag er skadet. Folk har slått på seg hjernerystelse i forsøk på å kontrollere nakketics, en forteller at hun brakk et kragebein etter å ha undertrykket lenge, og da ticsene slapp ut ble de rett og slett for voldsomme.

En del foreldre får Tourettesbarna sine utredet for epilepsi, fordi de tilsynelatende har anfall, absenser eller tidvis blir helt umulige å få kontakt med. Vi er bland dem. Men barna har ikke epilepsiliknende hjerneaktivitet ved undersøkelse. Mye tydet på at de tilsynelatende anfallene viser et barn som er utilgjengelig fordi det bruker all kapasiteten de har på ticsing og undertrykkelse.

Undertrykkelsen er et produkt av sosiale represalier som leder til skam. Det er en ond sirkel: sosiale represalier skaper skam, skam skaper angst, angst trigger trang, og undertrykkelse blir enda mer kostbart og skadelig. Som foreldre fortviles vi når vårt barns selvødeleggende innsats for å være «fink» og «snill», for å være som alle de andre, ikke anerkjennes. Vi fortviles når enkelte fortsetter å disiplinere små-tics som både barnet selv og veiledere fra BUP og andre utredningsinstitusjoner forklarer at ikke er dårlig oppførsel.

Vi fortviles av deres selvtilfredshet når de hevder å ha «lært ham» av med «uvaner». De forstår ikke kostnadene det har, de ser ikke hva som kommer ut hjemme, og de lytter ikke når vi og fagfolk, som vi har brukt så mye ressurser på å få adgang til, forklarer dem hvor omfattende denne diagnosen er og hvor mye dette barnet bærer.

Mest alvorlig forstås ikke skammen disse barna påføres for livet. En mann i støttenettverket vårt skrev til oss: «Jeg ble også behandlet slik da jeg vokste opp. Jeg lærte å undertrykke ticsene mine, og det er bare nylig, takket være støttenettverk som dette, at jeg har lært å slutte å straffe meg selv i hodet mitt. Jeg er 31 nå. Jeg føler med sønnen deres for når du er så ung og folk sier du bruker tilstanden din som unnskyldning for dårlig oppførsel (noe jeg også ble fortalt nesten daglig) så går det deg til hodet, selv om du vet at det ikke er det du gjør. Det er ille nok å ha tics. Vi burde ikke bli gitt skyldfølelse for at vi har dem».

Mange voksne med Tourettes velger til slutt å leve i isolasjon i hjemmene sine. Det største monsteret i Tourettes Syndrom er sosialt, det er janten i oss alle.