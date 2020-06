Kjære NA, vårrå snill å kvalitetssikre det tallmaterialet dere bruker

Meninger





NA hadde den 29. mai et oppslag om Namsos kommune sin gjeld pr 1.1.2020. Samlet langsiktig gjeld opplyses å være 1,8 milliarder kroner. Av dette står tidligere Namdalseid kommune med sine rundt 1500 innbyggere for ca 600 mill i langsiktig gjeld – Namdalseid kommune står for en tredel av gjelda i Namsos kommune skriver NA og opplyser at denne langsiktige gjelden består av 320 mill i banklån og 288 mill i pensjonsforpliktelser, i sum litt i overkant av 600 mill. Fosnes kommune kom inn med ca 105 mill i langsiktig gjeld og hadde redusert sin gjeld med ca 10 mill i 2019.

Det står videre at Namsos kommune hadde ca 1,1 milliard i langsiktig gjeld og hadde i 2019 økt denne gjelda med ca 60 mill, mens Namdalseid kommune hadde økt sin langsiktige gjeld med 100 mill i 2019 gjennom bygging av ny skole. For den som ikke kjenner til historien for Namdalseid kommunes økning av gjelden i 2019 så kan en tro at her har kommunen skyndet seg å investere i ny skole og idrettshall før sammenslåingen.

Sannheten er at dette er et prosjekt politikerne i Fosnes, Namsos og Namdalseid var enige om skulle gjennomføres og det ble til og med vedtatt i Fellesnemda for nye Namsos kommune å sette av 7 millioner kroner av de tilskuddene sammenslåingskommunene fikk fra staten, til nettopp ny skole og idrettshall på Namdalseid.

Når overskrifta på dette innlegget er «Kjære NA, vårrå snill å….» så skyldes det at NA her kommer med feilaktig informasjon og jeg ber NA vårrå så snill å drive med informasjon og folkeopplysning som er korrekt. Når NA i dag kommer med tre utgaver pr uke mot 5 for en tid tilbake, så skulle jeg ønske at avisa brukte tid til å kvalitetssikre den informasjonen og det tallmateriale som brukes i artikkelen den 29.5, i stedet for å «henge» ut tidligere Namdalseid kommune med en andel i den langsiktige gjelden i nye Namsos kommune som er helt feil. Hva er feil i det NA skrev. Jo NA skrev at langsiktig gjeld til Namdalseid kommune bestod av banklån og pensjonsforpliktelser, mens dette med pensjonsforpliktelser ikke er tatt med i regnestykket hverken for Fosnes eller Namsos hva gjelder langsiktig gjeld. Jeg tenkte at kanskje hadde ikke de to kommunene pensjonsforpliktelser.

En kjapp henvendelse til Namsos kommune ga meg svaret og selvsagt har både Fosnes og Namsos kommune pensjonsforpliktelser. Sannheten NA, er at dagens Namsos kommune ved årsskiftet hadde ca 3,6 milliarder kr i langsiktig gjeld og ikke 1,8 milliarder slik NA skrev, altså dobbelt så mye. Denne gjelda består av lån og pensjonsforpliktelser fra de tre kommunene som slo seg sammen og bygde ny kommune fra 1.1.2020. Namdalseid har slik NA skrev i sum 611 mill i langsiktig gjeld, (323 i lån og 288 i pensjonsforpliktelser), mens Fosnes kom inn med 229 mill i langsiktig gjeld (105 i lån og 124 i pensjonsforpliktelser) og Namsos kom inn med ca 2,8 milliarder i langsiktig gjeld (1,1 i lån og 1,7 i pensjonsforpliktelser).

Jeg er for åpenhet og det er bra at NA driver med informasjon og folkeopplysning, men når nevnte artikkel inneholder så mye faktafeil og dermed feilinformasjon, kan jeg ikke la det stå uimotsagt. Så NA, vårrå snill å kvalitetssiker det tallmaterialet dere bruker.