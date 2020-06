Landbrukseiendommer skal ikke eies av storkapital! 

Meninger

Den gangen de norske konsesjonslovene ble vedtatt, var formålet å hindre at norske arealressurser ble kjøpt opp av utenlandsk storkapital. Sommeren 2014 sendte Landbruk- og matdepartementet ved statsråd Sylvi Listhaug forslag om å oppheve konsesjonsloven til behandling til Stortinget men fikk ikke flertall.

Å gi konsesjon til et aksjeselskap vil si å åpne for at arealressursene kan bli kjøpt av alle som kjøper aksjer i selskapet. Aksjer kan selges videre uten konsesjon. Det betyr at personer uten interesse i eiendommen som bosted og arbeidsplass, og som bare investerer i eiendommen som en ren kapitalplassering kan bli eiere uten at det hindres gjennom konsesjonsbehandling. Vi vil vel ikke ha et samfunn der arealene blir kjøpt opp av kapitalsterke, og trolig også utenlandske investorer?

Leder i NA mener vi skal legge til rette for at Åsnes gård skal utvikles, og at et aksjeselskap er å foretrekke. Hvorfor skulle dette være riktig? Et aksjeselskap generelt vil ikke gi bedre muligheter og motivasjon for å investere i og drive en landbrukseiendom enn et personlig eie. Aksjonærene i et AS ønsker utbytte for sine investeringer, og kan selge seg ut når de vil. De mangler det langsiktige perspektivet personlig eierskap gir. Dessuten kan forskjellig næringsvirksomhet på et gårdsbruk organiseres på mange måter, bl.a gjennom aksjeselskap, uten at gården må eies av et aksjeselskap.

Gården Åsnes må ikke selges til et AS for å kunne drive virksomhet i tillegg til landbruksdrift på gården. NA mener også at et aksjeselskap har «helt andre krav til innsyn og transparens» Innsynet i et AS består i at offentligheten ser hvem som eier aksjene og at godkjent årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er offentlige. Men hva hjelper det at vi får innsyn i dette, når aksjene kan selges videre og eiendommen dermed skifter eier når som helst?

Grunneieren har enerett til jakt og fangst, sjøl om allemannsretten gir alle mulighet til å ferdes i utmarka. Å selge gårdsbruk med store utmarksarealer til ett aksjeselskap, gjør det svært sannsynlig at tilgangen til jakt blir forbehold noen få utvalgte. Vi håper at Namdalsavisa neste gang de kommenterer en sak, tar seg tid til å la forskjellige syn komme til ordet, og ikke overlater hele scenen til en part.