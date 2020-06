«Både motstandere og tilhengere av vindkraft ville vært best tjent med full åpenhet. Det gjelder også grunneierlaget, NTE og Sarepta»

Meninger

NTE Energi, Sarepta og Grunneierlaget Ytre Vikna vindpark har bestemt seg for å hemmeligholde alle avtalene som er inngått om kompensasjon og leie av eiendommene til vindkraft. Ikke bare er avtalene hemmelige, grunneierlaget vil heller ikke si hvem som har inngått avtaler. Det er mildt sagt spesielt, når eiendomsforhold og grunnboka er offentlig, tinglyst informasjon,

Utbygginga av vindkraft er omstridt, men det kan ikke være noen tvil om at de som avstår eiendom til vindkraftutbygging har krav på både kompensasjon og leieinntekter. Det er ingenting galt i få inntekter av vindkraftutbygging, når det er fattet lovlige vedtak. Tvert imot, det er tross alt bedre at en del av inntektene havner lokalt, enn hos utenlandske eiere.

20 grunneiere leier ut 9,6 kvadratkilometer til vindkraft – hvem de er og hva de får holdes hemmelig Begge partene nekter å gå ut med hva grunneierne sitter igjen med av leieinntekter og kompensasjon for NTEs storsatsing på Ytre Vikna.

Det er derfor underlig at NTE Energi, Sarepta og grunneierne kjemper en innbitt kamp for å hemmeligholde disse avtalene. NTE er eid av de tidligere kommunene i Nord-Trøndelag – altså av alle oss. Offentlige eide selskap er omfattet av Offentlighetsloven. NTE Energi skjuler seg bak at de driver virksomhet som er konkurranseutsatt. Men avtaler om kompensasjon til grunneiere i et område der de allerede har fått konsesjon – er ikke konkurranseutsatt. Det er i høyeste grad i offentlighetens interesse å få fram hva slags verdier vindkrafta legger igjen i samfunnet, spesielt når det til sist er snakk om fellesskapets penger.

Dette handler ikke om snoking eller nysgjerrighet rundt hva enkeltpersoner får i erstatning eller inntekt. Det er avgjørende at det er åpenhet rundt slike forhold, fordi det kan være skjulte bindinger som ellers ikke ville ha kommet fram. To av dem som står på lista over grunneiere som NA har fått fram er sentrale politikere i Nærøysund kommunestyre.

Skattbar inntekt, eiendomsforhold og eiendomsoverdragelser er offentlig informasjon i Norge av nøyaktig samme grunn. Hemmelighold svekker demokratiet. Samtidig sår det tvil om både intensjoner og politiske prosesser rundt vindkraftutbygging, selv der det ikke er grunnlag for det.

Både motstandere og tilhengere av vindkraft ville vært best tjent med full åpenhet. Det gjelder også grunneierlaget, NTE og Sarepta.