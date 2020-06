AS-landbruk i Namdalen?

Meninger

«En samfunnsgagnlig bruk innebærer at en tar omsyn til at arealressursene skal disponeres ut fra framtidige generasjoner sine behov.» Det betyr at politikere som skal vurdere kjøp, salg, konsesjon og driveplikt ikke først og fremst skal ta utgangspunkt i nåværende bruker sin livssituasjon eller spesielle ønsker, men hva som tjener gården og samfunnet på lang sikt. Hvordan kan vi som politikere forvalte dyrkajorda, skogressursene og utmark til beste for framtidige generasjoner?

Med utgangspunkt i fremtidsperspektivet er det viktig for SV at vi beholder flest mulige bruk i aktiv drift i hele landet. Videre er det viktig for SV at de som eier og forvalter jord, skog og utmark skal bo og arbeide i bygda. SV er derfor prinsippielt i mot et AS-landbruk der de største eierne sitter i Oslo, Trondheim eller München, mens de har ansatte folk som forvalter arealressursene på gården. For SV er det viktig at landbruket i Namdalen drives av sjøleigende bønder og småbrukere, og at vi ikke skal tilbake til husmanns- og leilendingstida.

Dessverre ser vi nå ei utvikling i Namdalen der skogeiendommer og større jordeiendommer blir kjøpt opp av pengesterke folk fra de større byene. Ofte er det interesse for å legge ut arealer til hyttebygging, oppstart av småkraftverk og ønske om jaktterreng som er hoveddrivkrafta for slike AS-kjøp. Isolert sett kan dette gi sårt tiltrengte arbeidsplasser i ei bygd. Men det er og blir slik at først og fremst skal landbruksarealene bidra til matproduksjon og trevirke som skal forvaltes av eieren hver dag.

Tilleggsaktiviteter som hyttebygging, småkraftverk, museer, restauranter og annet, kan eieren organisere som et AS om nødvendig. Hvis det er pengesterke folk som vil bidra til tilleggsarbeidsplasser i ei bygd er det kjempebra, men de trenger ikke å eie jord, skog og utmark. Jeg betviler ikke at mange som ønsker et AS-kjøp av landbrukseiendommer har seriøse planer som kan bidra til arbeidsplasser. Men legger politikerne til rette for AS-landbruk, så kan oppskriften også være å legge fram spenstige planer for å få konsesjon, men at planene aldri blir gjennomført.

SV, Ap og Sp har kjempet en hard prinsipiell kamp i Stortinget for å unngå at høyresida skulle tillate AS-kjøp av landbrukseiendommer. Stortinget har overlatt til kommunene om de skal tillate slikt AS-kjøp. Så spørs det hvor mye prinsippene er verd når den praktiske politikken i kommunestyrene skal gjennomføres. For SV vil ikke kortsiktige og individuelle hensyn styre landbrukspolitikken. Det betyr, slik jordloven sier, at arealressursene skal disponeres ut fra framtidige generasjoner sine behov. For SV betyr det at landbrukseiendommer skal eies og drives av folk som bor i bygda. Derfor sier SV nei til AS-landbruk i Namdalen.