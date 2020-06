Et samfunnshus for folket, bygget av folket, må bevares

Meninger





I Namsos ligger byens storstue ved torget festplassen, i hjertet av byen. Namsos kommune, under ledelse av ordførere fra Arbeiderpartiet, prioriterte å bygge et praktbygg som skulle inneholde viktige kulturfunksjoner for innbyggerne: Kafe med kjøkken, svømmebasseng, bibliotek, og kino og teaterscene med festsal med mer. Det store bygget skulle også inneholde byenes administrasjon og folkets øverste representanter i form av kommunestyresal og ordførerkontor.

Det lå mye symbolikk og demokrati i at et bygg for folket skulle ha fysisk tilknytning til kommunens politiske ledelse og kommunens administrasjon. Et levende demokrati er avhengig av en åpen dialog for forståelse og tillit, dette ble lagt til grunn i etterkrigstidens oppbygging av samfunnet. Man startet planleggingen av et nytt samfunnshus og rådhus på 1950-tallet, det var et stort økonomisk løft for byen. Men med bidrag, i form av en ekstrakontingent fra fagorganiserte i hele Namsos ble samfunnshuset finansiert.

Det var en formidabel dugnad for en by som ble jevnet med jorden under krigen. AØF (Arbeidernes økonomiske forbund) sto som eier sammen med Namsos kommune fram til for ca. 10 år siden. Praktbygget sto ferdig i 1961, det ble ikke spart på materialbruken både utvendig og innvendig. Byggets gode kvalitet vises tydelig nå, etter tiårsvis med forsømt vedlikehold.

Kultur gjennomsyrer og preget ethvert samfunn, i hele etterkrigstiden har man i Norge bygget et mangfold av hus for utøvelse og opplevelse av kultur. Namsos profilerer seg som en kulturby, det innebærer både det å ta vare på de kulturminnene vi måtte ha i byen og å legge til rette for utøvelse og opplevelse av kultur. Det er for fremtiden veldig viktig at dette huset, opprinnelig finansiert av arbeidsfolk, fortsatt skal ha en sentral samfunnsfunksjon.

I Namsos, burde man nå diskutere reguleringsplan og sentrumsplan før man behandler hvorvidt byens signalbygg skal rives. Så burde lokalpolitikerne ta seg grundig tid til å diskutere hva Samfunnshuset kan fylles med av aktiviteter/tilbud, slik som man gjør i Steinkjer:

Fortsatt politiske møtelokaler og kommunestyresal og kontorer for politisk ledelse? Fortsatt festsal og kafe? Fortsatt ha Seremonirom og fellesrom for alle kulturer? Bymuseum med krigsmuseum? Rocke museum? (blir svært mye rimeligere for kommunens nåværende plassering). Deler av kulturskolen kan flyttes hit? Frivilligsentral? Møteplass for ungdom? Møteplass for eldre? »Pop up» kulturaktiviteter? Universell utforming og ventilasjon lar seg løse teknisk i 2020.

Kontorer for ansatte i kommunen kan løses i andre bygg som kommunen eier i bl.a. forsikringsgården og CG7, og hva med å desentralisere noe mer, alt må ikke være i Namsos? Flytt flere kontorer til Namdalseid, der står det ledige lokaler. Namsos kommune trenger flere sykehjemsplasser, det burde prioriteres nå, men det er en helt annen historie.

La det historiske og unike samfunnshuset leve for fremtidens generasjoner som et levende samfunnshus midt i byen.