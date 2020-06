Fakta er viktigere enn noen sinne i rovdyrdebatten!

Meninger

Bartnes mener det er god tradisjon å formidle fakta. Ja, Naturvernforbundet formidler fakta, det synes vi er er veldig viktig. Vi formidler fakta fra forskningsinstitusjoner og myndigheter.

Bartnes mener vi uttaler oss om en sak som ikke rammer oss selv, men selvfølgelig rammer uttak av en sterkt truet art oss. Det rammer oss fordi Naturvernforbundet representerer naturen og bjørnen i rovdyrspørsmål. Et viktig bakteppe for debatten er det faktum at verdens bestander av pattedyr, fugler, reptiler, amfibier og fisk er i snitt redusert til halvparten av hva de var for 40 år siden. Den norske bjørnebestanden er på ca 130 dyr og ligger langt under vedtatt bestandsmål.

Bartnes hevder også at å skyte bjørner på vårsnø ikke er jakt, men «uttak». Vi kaller det jakt når folk går ut i skogen og skyter dyr. Det er usaklig avsporing fra realitetene i saken å kverulere omkring dette. Man må jakte for å skyte bjørn, uansett om det er skadefelling eller vårsnøjakt.

Stortinget har ikke gitt blanko til å skyte alle rovdyr som er i beiteprioritert område, slik Bartnes forsøker å framstille saken. Skadeforebyggende skyting skal være siste utvei (jf Bern konvensjonen som Norge også har signert) og da må dyr først ha gjort skade. Alle andre tiltak for å skremme skadegjørende rovdyr skal være utprøvd før skyting skal kunne vurderes som aller siste utvei. Slik er våre forpliktelser. Bondelaget later som om et annet regime er innført. Det hadde vel vært god tradisjon å formidle slike fakta, Bartnes?

Bondelaget forsøker også å avvise kunnskap om for små bjørneområder på tross av at dette har vært tydelig signalisert fra både NINA og Miljødirektoratet.

At svenskene skyter mye bjørn langs grensa er dumt og noe vi i mange år har bedt norske myndigheter gjøre noe med. Men svenskene hører ikke på Norge i rovdyrsaker fordi vi bare skyter og de bygger opp. Norge har ikke vist noen reell interesse for et samarbeid fordi næringsinteressene er for sterke her.

Selv om det er en felles bjørnebestand så er Norge og Sverige to forskjellige land og Norge må forholde seg til naturmangfoldloven og de forpliktelsene vi har påtatt oss gjennom internasjonale avtaler og konvensjoner. Vi kan ikke skyte bjørn i Norge og henvise til at Sverige har en levedyktig bestand. Dessuten har svenskene 3000 bjørner og når de skyter 300 så er det 10 prosent av en stor, levedyktig og robust bestand. I Norge skytes ofte mer enn 10 prosent hvert år, da av en bitte liten bestand som er langt fra levedyktig og som ligger langt under Stortingets vedtatte mål.

Fakta er at menneskeheten har forårsaket tapet av 83 prosent av alle ville pattedyr, samt halvparten av alt planteliv, samtidig som husdyr avlet opp av mennesker eksisterer i voldsomme mengder. 60 prosent av alle pattedyr på jorda er nå våre husdyr, for det meste kveg og gris. 36 prosent er mennesker og kun 4 prosent er ville dyr. I dette bildet er det fortvilt å se at vi her i Norge ikke klarer å behandle utrydningstruede rovdyr på en mer kunnskapsbasert og etisk forsvarlig måte.

Vi savner fortsatt et svar fra Bondelaget på spørsmålet om hvordan Stortingets vedtatte bestandsmål for bjørn skal sikres. Skal ansvaret skyves over på arealer med samisk reindrift igjen?