Samfunnshuset - riv eller ny giv?

Meninger

Flere har tatt til orde for både rivning, ombygging og bevaring, uten at det ennå er fattet noen politiske vedtak som har lagt føringer for Samfunnshusets framtid. Når kommunen i år endelig skal fatte et vedtak er dette en lenge etterlengtet beslutning, med potensial til å blåse nytt liv i Namsos sentrum.

Samfunnshuset er en del av gjenoppbyggingen av Namsos og en sentral del av gjenreisningsbyen som står i Riksantikvarens NB!-register over nasjonale kulturhistoriske interesser i landets byer. Etter krigen var byen i behov av en møteplass for kulturell og sosial utfoldelse. Huset ble sentralt plassert på den beste tomta i byen og rommet kontor for kommunens administrasjon, forsamlingslokaler, svømmehall, bibliotek, kino-, teater-, og konsertsal.

Bygningen ble tegnet av arkitektene Arne Aursand og Herman Krag og sto klart til bruk i 1961.

Samfunnshuset ble reist som et symbol på fornyelse, velstand og seier. Byggets utforming er en direkte gjenspeiling av mange av de idealene og verdiene om frihet og fellesskap som var rådende i etterkrigstiden. Samfunnshuset var i sin tid et påkostet bygg tegnet av framtredende arkitekter som kan sammenlignes med andre praktbygg fra samme periode

Arkitekturen er moderne og i tråd med datidens internasjonale trender med et rent og direkte formspråk. Bygget er monumentalt, men uten å være påtrengende og er en representant for sin tid. Samfunnshusets tilknytning til historien er en iboende verdi som ikke kan byttes ut med en kopi. Det handler ikke bare om utseende, men om folks minner og historien som sitter i veggene.

I vår har jeg arbeidet med en masteroppgave som omhandler Samfunnshuset, og i den anledning gjennomførte jeg en spørreundersøkelse som kartla hva huset betyr for innbyggerne i Namsos. Over 300 personer besvarte undersøkelsen og resultatene viste at et stort flertall mente at Samfunnshuset har stor betydning for Namsos sentrum og at det er et bevaringsverdig bygg. Mange som deltok i undersøkelsen kommenterte at Samfunnshuset er et unikt signalbygg som betyr mye for stedsidentiteten til Namsos.

Gjennom seksti år har samfunnshuset vært en viktig del av folks hverdag og mange har minner om festligheter, kinobesøk og turer til svømmehallen. Det er altså et bygg med sterk forankring historien.

I Namdalsavisa 09.06.2020, «Tre alternativer for samfunnshusets framtid er klare», trekkes det fram at også kulturhistoriske verdier må tas i betraktning, men restaurering framheves likevel som et dyrere alternativ, uten videre klargjøring. Utbedringene som trengs for å bli en god arbeidsplass er resultatet av årevis med manglende vedlikehold. Allerede i 1988 var det behov for utbedringer, men nå, over 30 år senere, er lite gjort og de samme problemene gjenstår.

Manglende tilsyn over mange år medfører høyere restaureringskostnader, men disse ville blitt lavere fordelt over tid med regelmessig vedlikehold. Kommunen er ansvarlig for at andre følger byggesaksforskrifter, men her kan det se ut som dette ikke er tatt hensyn til. Kommunen burde feie for egen dør på egen eiendom. Prisen er en konsekvens av kommunens politikk og det er feil om innbyggerne som ønsker bevaring blir oversett fordi Samfunnshuset har blitt forsømt.

Beregningene tar heller ikke høyde for at Samfunnshuset har gjort opp for seg miljømessig. Et nybygg krever store mengder nye materialer som gjennom produksjon og frakt vil bidra med mye forurensning. Forskning viser at rehabilitering og gjenbruk av eksisterende bygg har mindre påvirkning på̊ klima enn å rive og bygge nytt. I Samfunnshuset er regnskogtømmeret i vinduskarmene allerede hogd, betongen er støpt og alle utslipp forårsaket av transport av midler ankom siste holdeplass for seksti år siden. Bygget har betalt sin «klimaregning» gjennom å ha stått lenge nok til at de miljømessige konsekvensene er nullstilte, mens et nybygg starter denne prosessen på nytt.

Bevaring av Samfunnshuset bidrar til en sirkulærøkonomi hvor ressurser gjenbrukes og forblir i økonomien lengst mulig. Miljømessig bærekraft er også økonomisk bærekraft og bevaring lønner seg framfor rivning og nybygg, målt i både kroner og klimagassutslipp.

Når det skal velges et alternativ er det flere hensyn som må bli tatt. Samfunnshuset er et autentisk og unikt kulturhistorisk bygg og slike kulturminner er en ikke-fornybar ressurs som må bevares for framtidens generasjoner. Det er tydelig at mange ønsker at Samfunnshuset skal bestå på grunn av dets arkitektur og historiske betydning for både folk personlig og byen. Det gjenstår å se om kommunen velger å ta hensyn til dette. I denne saken er kommunen både eier og byggesaksbehandler og har anledning til å tilrettelegge for alle alternativer.

Andre norske byer har vist vilje til å redde sine betongbygg fra etterkrigstiden. Narvik og Bergen har restaurert sine rådhus fra samme periode, vil ikke Namsos være like gode?