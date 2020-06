Meninger

NA hevder i lederen at NTE Energi er omfattet av offentlighetsloven, og at det kjempes en innbitt kamp for ikke å offentliggjøre lokale grunneieravtaler. NA antyder videre at det kan være skjulte bindinger mellom grunneiere som også er lokalpolitikere i Nærøysund kommune og NTE.