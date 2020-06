Alt skal bli bra – en takk til dere som har stått på!

Meninger

Siden skolene ble stengt den 13. mars, har vi forholdt oss til bl.a. hjemmeskole, gradvis åpning, kohorter, smittevernveileder, hygienetiltak og trafikklys. Dette innlegget er skrevet for å rette en takk til dere som har stått på og lagt til rette for at vi skulle lykkes: Lærere, skoleledere, foreldre og elever.

For lærere og andre ansatte i skolen, har arbeidshverdagen blitt noe helt annet enn det man kunne forvente. Plutselig ble klasserommet flyttet over til teams, hjemmekontor ble undervisningsarenaen og oppfølging av skolearbeid ble gjort på digitale flater. En bratt læringskurve, men du verden som dere har levert! Dere har lagt til rette for at den enkelte elev skulle få et best mulig læringsutbytte. Lagt opp til en strukturert hverdag i en tid der omgivelsene har vært mer eller mindre kaotiske.

Dere har gjort deres beste for at smittevern og hygiene ble ivaretatt, samtidig som elevene fikk være 1-meters-sosiale. Det har vært en arbeidsom, men også lærerik tid. Den kunnskapen dere nå sitter igjen med, skal vi bruke til å bli enda bedre!

Det å stenge en skole er noe av det mer dramatiske man opplever som skoleleder. En kunnskapsorganisasjon krever ledelse som er tilstede og som legger til rette for at ansatte kan være den beste utgaven av seg selv, slik at de igjen kan være en trygg god voksen som gir tillit, læring og glede. Hvordan gjør man det når bygget står tomt? Uten ansatte eller elever? Dere har organisert, tilrettelagt, fulgt en felles plan, kartlagt, konkludert og gjennomført. Omorganisert når regjeringen har utarbeidet ny veileder, støttet ansatte og trygget foresatte. Jobben dere har gjort er kanskje ikke den mest synlige, men høyt respektert og helt uvurderlig!

Lite visste dere om at hverdagen ble et hjemmekontor, der man var heltidsansatt vikarlærer, gjerne på ulike trinn. Lite visste dere om at det kom permitteringsvarsel og snudde opp/ned på livssituasjonen. Lite visste dere at håndvask og antibac skulle bli like viktig som det daglige brød. Takk for at dere har vist tålmodighet og forståelse, samt stilt hjemmet til disposisjon for undervisning og opplæring. I Namsos kommune skal vi ha et aktivt og godt skole-hjem samarbeid. Tiden vi nå har vært gjennom med covid-19 er et synlig bevis på at dette får vi til!

Dere er hovedpersonene i skolens univers. Alt vi gjør – gjør vi for dere. Likevel har det vært en helt annen hverdag enn det dere er vant med. 1.-4. trinn kom raskere tilbake til skolen enn resterende trinn, men alle fikk oppleve at skoledagen foregikk i eget hus. Det har vært spennende, interessant og krevende. Jeg tror vi alle er enige om at å få komme tilbake til skolen, møte medelever og lærere, faktisk var etterlengtet og godt. Før dere tar ferie vil jeg gjerne få gi dere skryt for måten dere har tilpasset dere en uvant skolehverdag på. Dere har vært flittige og gjort så godt dere kunne. Noe mer kan ingen forlange!

Så er det slik at alt har ikke gått på skinner hele tiden. Vi har måttet prøve ut, justere og tilrettelegge. Vi har måttet ta raske beslutninger som følge av stadige endringer fra statlig hold. Lokale tilpasninger har vært nødvendig for å kunne ivareta elevene ved den enkelte skole best mulig.

De erfaringer vi sitter igjen med etter denne perioden vi har vært underlagt covid-19, vil jeg definere som tilegnet kunnskap. Denne kunnskapen skal vi ta med oss når samfunnet kommer tilbake til normalen og vi skal bruke den til det beste for lærere, skoleledere, foreldre og elever. Hvordan vi får det til, er opp til oss, men denne kunnskapen skal vi dele og aktivt benytte.

Jeg håper at når vi møtes til skolestart for neste skoleår, så er det uten trafikklys, kohorter og 1 meters avstand. Jeg håper elevene på de ulike skolene kan ha friminutt sammen og at klasserommet er utgangspunktet når vi samles for å lære.

Jeg håper dere alle får en flott sommerferie og at dere får ladet batteriene, slik at vi kan leve opp til visjonen til Namsos kommune: Norges beste grunnskole!

En stor takk for innsatsen så langt og riktig god sommer til dere alle.