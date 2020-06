Forspilt sjanse til grønn omstilling

Meninger

Oljenæringen får i pose og sekk for å sikre arbeidsplasser, mens krisepakken som skal stimulere til grønn omstilling – og som kunne sikret langt tryggere arbeidsplasser enn jobb i olja – er langt ifra nok.

Regjeringens tiltakspakker vitner om veldig kortsiktig tenkning. Regjeringen legger størst vekt på å få de ulike bransjene raskest mulig tilbake til det som var normalen før krisen inntraff, uten å stimulere til den grønne omstillingen både luftfarten, oljenæringen og alle andre må gjennom. Omstillingen til de nye langsiktige arbeidsplassene kommer bare som et grønt strøssel på toppen av kaka.

I det som skulle være den store grønne omstillingspakken gikk 3,6 av totalt 27 milliarder til dette formålet. Hvor er de store grepene som skal ta oss videre i grønn retning? Ved å gjennomgående stille krav til bærekraft, klimakutt og sirkularitet i alle krisepakkene, kunne de satt fart på omstillingen Norge skal gjennom.

Det viktigste regjeringen kan gjøre for å trygge arbeidsplasser fremover, er å satse tungt på nye grønne arbeidsplasser. Det er her mulighetene for de langsiktige, trygge jobbene og inntektene ligger. Dette har EU skjønt, og derfor stiller EU krav til grønn omstilling til alle som mottar krisepakke. Det burde Erna Solberg også gjort, men i stedet har regjeringen latt en viktig sjanse til å omstille den norske økonomien gå fra seg.