Kvifor så redd for energisparing?

Meninger

Dagens overskot av kraft er så stort at vi har nok kraft til å fase ut fossil energi i mange år framover, men for å dekke ytterlegare behov fram mot 2040, er det energisparing/ energieffektivisering som er svaret.

Forskarar på Sintef og NTNU har vist at ein i 2040 kan redusere energibruken i bygg med 40 TWh, og det same sa det offentleg oppnemnde «Arnstadutvalget» i 2009. Regjeringa har i ord følgt opp dette, og lovt oss 10 TWh mindre energibruk i bygg innan 2030 (regjeringserklæringa), men vi ser enno ikkje tiltak for å oppnå dette. Gamle vasskraftverk kan også gje ein god del meir energi, og I 2019 viste NVE i rapporten «Strømforbruk mot 2040», at sjølv med omfattande elektrifisering og utbygging av dataanlegg etc, vil behovet for kraft berre auke med 23 TWh fram mot 2040.

Når dagens normaliserte kraftoverskot allereie er 15 TWh, er det difor liten tvil om at tiltak for energisparing kan skaffe nok kraft, utan nye kraftverk. I tillegg til omfattande elektrifisering, blir det stort overskot av kraft til å utvikle industri og anna næringsliv, og til å leggja ned vindkraftverk og restaurere natur, seinast når konsesjonstida går ut.

Det hastar med langt sterkare verkemiddel for energisparing. Allereie i 2009 anbefalte «Lavenergiutvalget» og «Arnstadutvalget» at Noreg skulle satse på «kvite sertifikat», og Naturvernforbundet og andre har etterlyst dette gong på gong dei siste 10 åra. «Kvite sertifikat» premierer energisparing, slik at dei som investerer i tiltak for energisparing, får tildelt bevis, eller sertifikat, ut i frå kor mykje energi dei sparer.

Desse sertifikata er energiselskapa forplikta til å kjøpe. I ulike former er dette i bruk i 15 europeiske land, men ikkje i Noreg. Då EU vedtok «energieffektiviserings-direktivet» i 2012, gjekk Energi Norge sterkt mot at Noreg skulle binde seg til 20 prosent energisparing, av frykt for overskot av energi: «Et overskudd av elektrisk kraft vil igjen føre til lav markedspris på kraft» (Teknisk Ukeblad 15.03.13). Ropet frå Energi Norge var høyrd, og 8 år seinare har Noreg enno ikkje akseptert direktivet. Noreg er vanlegvis først i rekka for å vedta EUs direktiv, men ikkje når det gjeld energisparing. Men kraft frå nye kraftverk – det har vi tydelegvis behov for.

IEA (det internasjonale energibyrået) seier at energisparing må koma i første rekke, og 25.06.19 sa IEAs direktør Dr Fatih Birol: «Inga meiningsfull energiomvandling kan skje utan energieffektivisering». I samband med nedstenging av samfunna på grunn av Covid-19, kom IEA med dette utspelet: «Energieffektivisering kan raskt få fart på økonomiane att, med langvarige fordelar». Det har IEA heilt rett i, satsing på energieffektivisering gir mange arbeidsplassar, langt fleire enn ved å satse på ny energi, og varig reduserer overforbruket av energi. For å frigjera 1 TWh kraft, eller produsere 1 TWh ny kraft i året, treng ein 8000 årsverk ved energieffektivisering (bygningsindustriens landsforening) og 690 årsverk ved bygging av vindkraftverk (Norwea).

Regjeringa og Stortinget må ta konsekvensen av at energisparing/ energieffektivisering gir fleire arbeidsplassar, kostar mindre, ikkje øydelegg natur og gir nok kraft til elektrifisering av Noreg. Stans nedbygginga av Noreg med vindkraft og set i gang kraftfulle tiltak for energisparing/ effektivisering.