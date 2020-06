Bevar samfunnshuset

Meninger

Samfunnshuset i Namsos sentrum var et praktbygg da det ble oppført først på 1960-tallet som et ledd i gjenreisninga etter tyskernes herjinger 20. april i 1940. Samfunnshuset er ikke bare et verneverdig bygg. Det har en så stor historisk og symbolsk verdi at en aldri må slippe til gravemaskiner for å jevne det med jorda.

Ulf Lundell synger i en av sine låter at det er «Folket som bygger landet». Regjering og de folkevalgte la premissene, men det var ikke mulig å få oppført samfunnshuset uten en stor innsats fra håndverkere og arbeidere, og ikke minst uten en stor felles dugnad fra folket.

Kommunepolitikerne skal nå besegle byggets framtid. Kommunedirektør Inge Ryan legger opp til to behandlinger i kommunestyret. Først en grundig debatt på torsdag. Ut fra debatten skal han utforme et endelig forslag til et nytt kommunestyremøte i løpet av høsten. Ryan har før møtet presentert tre forslag.

Det enkleste, men ikke nødvendigvis det rimeligste, er å rive samfunnshuset og bygge nytt. En skal ha respekt for de økonomiske forutsetningene og fellesskapets midler. Samtidig er det to andre forhold som må veie tungt.

Dessverre har dagens politikere arvet et samfunnshus med en stor kontorfløy over flere etasjer som er merket av tidas tann og mangelfullt vedlikehold. Kommuneansatte har over flere tiår jobbet i uakseptable lokaliteter. Politikere har et stort ansvar for å gi de ansatte anstendige

arbeidsforhold.

Namsos har tatt i bruk en nyrenovert festplass. Den løftet inntrykket av byen mange hakk. Nabo til Festplassen er Namsos kirke og Namsos samfunnshus. For mange er dette Namsos. Et samlingspunkt. Andre deler av byen kan utvikles næringsmessig og til boliger. Hjertet av byen må banke videre. Uforstyrret, men vedlikeholdes.

Politikerne vil føle på ansvaret for hvordan en skal forvalte byhistorien. Om en velger å bevare samfunnshuset og river kontorfløyen, vil det kunne skape et nytt byggverk. Noe som knytter namsoshistorien til en ny og moderne arkitektur. Om ikke i samme runde, men det henger sammen med samfunnshuset, bør «Rondo-bygget» fjernes. Det er til hinder for byutvikling.