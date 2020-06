Samfunnshuset i Namsos og min mormors genser

Meninger

«Du bruker tre, sten og betong, og med disse materialene bygger du hus og palasser, det er bygging. Dyktighet er med i spillet. mitt hus er praktisk. Jeg takker deg, slik jeg ville takke jernbaneingeniørene eller telefonselskapet. Du har ikke rørt mitt hjerte. Men kanskje muren reiser seg på en slik måte at jeg blir rørt. Jeg oppfatter dine intensjoner. Du er vennlig, brutal, sjarmerende eller verdig. De stenene du har brukt forteller meg det. Du binder meg til stedet, og mine øyne ser. De oppfatter noe som utrtykker en tanke. En tanke som ikke formidles ved ord eller lyd, men bare gjennom formenes innbyrdes forhold når de trer frem i lyset. Dette er arkitektenes språk.

Plutselig har du rørt mitt hjerte, du gjør meg godt, jeg blir lykkelig og sier: dette er vakkert. dette er arkitektur.» Le Corbusier:1923.

Pompøst tenker kanskje noen, fint tenker kanskje andre, mens noen sikkert tenker, jaha ja, og poenget er….?

Jeg liker å betrakte og samtidig undre meg, jeg begynte for snart 12 år siden å betrakte Namsos i lys av sin arkitektur, og forsøkte gjennom min masterstudie å tilegne meg mer kunnskap om arkitektur. Dette var noe jeg senere måtte kunne undervise barn og unge i, og jeg var på ingen måte ekspert på området. Men jeg var jo født og oppvokst i en by om ikke annet. Vi har vel arkitektur i Namsos også, har vi ikke?, tenkte jeg. Dette ble mitt utgangspunkt. Gjennom min studie, ble jeg oppmerksom på omgivelsene som formet meg som barn og ungdom, jeg lærte å se mine omgivelser, virkelig se de.

Samfunnshuset - riv eller ny giv? Mens debatten omkring Y-blokka i regjeringskvartalet i Oslo har vært framtredende i mediebildet de siste årene, har en lignende, men mer stillferdig situasjon også funnet sted i Namsos.

Et samfunnshus for folket, bygget av folket, må bevares Overalt i Norge finnes samfunnshus, et forsamlingshus for folket i bygdene, en storstue for folket i byene.

Denne byen som i dag har en byplanlegging anno 1940-65. Som var preget av rask gjennoppbygging med nøkterne rammer og funksjonalitet. og som de senere år har fått en rekke nybygg og tilbygg, fasade endringer, bruksendringer og oppgraderinger. I nasjonal målestokk så er Namsos en liten by, bygget opp etter brente steders reguleringsplaner, en institusjon som ble opprettet under innenriksdepartementets gjenreisningsavdeling i 1940, og som hadde som oppgave å utarbeide byplaner/reguleringsplaner for krigsskadde steder.

Disse reguleringsplanene var sterkt preget, og ledet av arkitekt Sverre Pedersens ideer og visjoner, hvor hans hovedprinsipp var det aksikale system. Det innebærer at gatene er anlagt etter rette akse som krysser hverandre kvadratisk. Orden og reda, system, funksjonelt. kvalitet? Jeg må ærlig innrømme at jeg i utgangspunktet var skeptisk.

Tre alternativer for samfunnshusets framtid er klare: – Økonomisk er nybygg det beste alternativet Skal samfunnshuset i Namsos rives, delvis rives eller bevares? Om man skal tenke økonomisk, mener kommunedirektør Inge Ryan at renovering absolutt ikke er å anbefale. Men er klar på at regnskapet om samfunnshuset i Namsos er mer enn det økonomiske.

I dag finner man rester av gammel bebyggelse som ble stående urørt, samt nye utbyggingsprosjekt som er med på å sette sitt preg på bybildet i Namsos. Bebyggelsen fra gjennreisningstiden har et nøkternt preg, som man ifølge bla Sverre Flack, kanskje har vanskeligheter med å se verdien i. Halvgamle hus er lite aktet fordi man ikke ser verdien som de representerer. Først når bygget har nådd en viss alder, blir det allment akseptert at de må tas vare på, hevder Flack. Er det problemet til Namsos? At vi har en stor del av sentrumsbebyggelse som ikke er gammel nok?

Tilbake til min master: Hvilke bygninger utmerker seg, hva slags bygning skulle jeg konsentrere meg om? Den første bygningen som helt klart skilte seg ut for min del var Samfunnshuset, et av de få byggene som står relativt opprinnelig i sin form, Namsos svar på Y-blokka, Samfunnshuset i Namsos, halvgammelt, slitt og klar for utskiftning, bygge noe nytt og freshere kanskje, tenker nok noen. Andre tenker at nei aldri i verden, det skal vi ha, mens noen igjen tenker nok, hæ?! poenget med det da? hva slags hus sa du?

Flack sa i sin tid som bygningssjef i Namsos kommune, videre at gjennreisningsbyenes sjel står for fall, og at det er på høy tid at man i fagkretser etablerer en seriøs holdning til denne bygningsmassen. Er dette bare nostalgi og en trang til å holde fast ved noe som mange uansett ikke finner noen glede i? Nok et pengesluk for kommunen?

Dette er jo et høyst aktuelt poeng han tar opp, særlig nå etter at vi har gjennomgått en sammenslåing med flere kommuner, nå som vi særlig er på jakt etter å finne frem til vår sjel som en kommune, som en samlet innbyggerhop. Men da må vi begynne med å finne kommunens kvaliteter, dens sjel, stedets sjel, og byens sjel? Et naturlig utgangspunkt er våre omgivelser, naturen vi er en del av og omgir oss med, men også gjennom arkitekturen vi har bygget opp.

Om man ser det historiske aspektet ved Namsos som sted, så preger det i stor grad stedets arkitektur og stemning. Mye av den historien gjenspeiler seg i arkitekturen som er satt opp etter krigen. En etterkrigs periode med omtanke, nøkternhet, men også kvalitet, ikke bare i uttrykk men også i form av materialer og byggeskikk.

Hvor ligger Namsos sin arkitektoniske sjel? Har byen noen bygninger som kan uttrykke denne? Hvilke bygninger har vi i sentrum som innbyggerne er opptatt av, liker, kanskje til og med bryr seg om?

Jeg sier samfunnshuset, helt klart. Samfunnshusets formuttrykk inngår i stilbetegnelsen funksjonalisme, planleggingen startet allerede rundt 1955, da forelå de første tegningene av bygget. Arkitektene var Herman Kragh og Arne Aursand.

Samfunnshuset skulle inneholde mange funksjoner, og når bygget sto ferdig i 1961 inneholdt det flere ulike bedrifter. Det var bla. vaktmesterleilighet, teaterscene, badebasseng, kommunale kontorer, kafe, barberer, kino, frukt og tobakkforetning og en fotograf. Det var et flott bygg, et bygg som skilte seg positivt ut i bybildet, og som sammen med festplassen var laget for folket, og for at de skulle samles i og rundt dette bygget.

Jeg tenker på min mormor, Randi, hun jobbet store deler av sin yrkeskarriære nettopp i Samfunnshuset. Min mormor er straks 92 år, hun jobber ikke lengre på kontoret i samfunnshuset. Men hun har så lenge jeg kan huske vært flott kledd, hun har alltid vært opptatt av kvalitet, god kvalitet. deilig stoff, fine farger. Hun har en mørk grå cardigan i et eller annet slags ullstoff, jeg tror det må være alpakka ull, med lyse grå prikker, den har hun hatt så lenge jeg kan minnes.

Den er tidløs, klassisk og av utmerket kvalitet.(den har sikkert vært i bruk i mer en 20 år). Hun er fortsatt opptatt av kvalitet og estetikk, den jakken henger fortsatt i skapet og blir brukt med jevne mellomrom. Hun er fint kledd, alltid. Selv om hun stort sett sitter hjemme hos seg selv på grunn av dårlig helse. Men hver gang jeg stikker innom på besøk, og jeg har på meg noe hun ikke har sett meg i før, og som hun liker vel og merke, så sier hun alltid: «fått deg ny kjole Eivor?», den var fin, nydelig farge, « så tar hun i stoffet og kommenterer hva slags stoff det kjennes ut som. fortsatt opptatt av kvalitet. Hun har lært meg at god kvalitet hyrer lenge, og det lønner seg i det lange løp.

Hva har min mormors bevisste forhold til klær med Samfunnshuset å gjøre tenker noen sikkert nå, jo det er lenge siden samfunnshuset har fått påspandert seg noe nytt. Men, kvaliteten som mange før meg har snakket om, den er god, den er nok bedre enn god i Namsos sin sammenheng, i den sammenhengen er den utmerket. Den har holdt lenge nå, men det begynner å rakne her og der. Huset trenger at noen bryr seg om det nå.

Min bestemor Alfhild var opptatt av at det meste av klær/tekstiler kunne repareres, eller sys om til noe annet. Hun kastet aldri noe som fortsatt hadde en form for bruksverdi, eller mat. Hun kastet aldri mat, og sa også ofte, at man kaster da ikke mat, da fikk heller måkene servert potetskrellet og fiskerestene nedenfor trappa.

Min bestemor satte seg ned en sommerdag på 80 tallet, i nødens stund, og sydde et skjørt av noen gamle gardiner. Fordi jeg som 5 åring ikke hadde, i motsetning til min storesøster Martha og søskenbarn Lene, fått pakket med noe skjørt i bagen på sommerferie hos bestemor. Jeg har aldri elsket et skjørt mer enn det storblomstrete skjørtet med strikk i livet. Jeg tror jeg brukte det hele sommeren, og lenge etter det også. Skjørtet er for lengst blitt for lite, og forsvunnet, men minnet mitt er sterkt, og jeg ser det tydelig for meg. Jeg tar meg i å smile hver gang jeg tenker på det skjørtet.

Det var gjenbruk med kjærlighet, men også praktisk, jeg fikk et skjørt og ulingen min stoppet opp. (jeg hadde, og har en stemme som skjærer gjennom det meste, ifølge min mann).

Og linken til samfunnshuset er her…?- jo, tanken om å ta vare på god kvalitet, gjenbruk det som man har, og som man er glad i. Finn behovet som huset kan dekke, og her er det flere som har mange spennende tanker og ideer, det skal ikke være noe problem. Om det har gjort sin nytte som kontorlokaler for kommunens administrasjon kan så være, men tenk da som min bestemor, hva kan det nå brukes til?

Jeg håper at vi kan ta vare på den beste genseren i klesskapet, den som er av alle tiders kvalitet, og om den ikke er på moten akkurat nå, så kan den for all del gjenbrukes, eller bli til et nytt plagg, bare ikke kast den. Det kommer du til å angre på.