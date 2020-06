Sigmund Borgan: Slik ein Vikna-professor såg verda

Meninger

Sigmund Borgan ville fylt 100 år 19. juni. Det er tid for å minnast det han stod for, det han betydde, men også det han kan kome til å bety. Sigmund var ei leiestjerne ikkje minst for mange engasjerte ungdommar som studerte ved Norges landbrukshøgskole (NLH) dei over 30 åra han underviste der. Men han var også tankesmed for langt vidare krinsar i bygde-Norge, i landbruket og mellom dei som var opptekne av langsiktig ressursforvalting.

Sigmund vaks opp på Vikna. Kystsamfunnet i ytre Namdalen gav sterke inntrykk som han bar med seg heile resten av livet. Med Lofot­fiske og arbeid som lensmannsbetjent bak seg, gjekk han landbruksvegen med eksamenar frå Statens Småbrukslærarskule, NLH og Iowa State University. Han vart tilsett ved NLH tidleg på 1950-talet og vart professor i land­bruks­­politikk frå 1969 til pensjon i 1987.

Sigmund Borgan var eit samfunnsengasjert menneske. Han levde i ei tid med svære omveltingar. Han stilte spørsmål ved den retninga utviklinga tok. Han var sterkt engasjert i situasjonen for norske bygder. Han var ein viktig bidragsytar til Nei-sida sin argu­ment­asjon fram mot avstemminga om EEC medlemsskap i 1972. Han såg på EEC sin land­brukspolitikk som farleg for den europeiske landsbygda. Han var også ein skarp kritikar av land­bruks­politikken ført her til lands – først og fremst fordi bruken av lokale res­sursar som arbeid og areal ikkje vart verdsette nok. Verdiane ville flyte ut av bygdene og hamne i andre sektorar. Politikken var vidare inkonsistent. Målset­tingane om auka økonomisk effektivitet på den eine sida og betre lokal ressursbruk og busetting på den andre stod i skarp konflikt. Politikarar, men også kollegaer i faget, kunne eller ville etter hans meining ikkje er­kjenne desse konfliktane.

Sigmund var både smålåten og skarp i kommentaren. Vi som var studentar ved NLH da landbrukspolitikken vart lagt om midt på 1970-talet, såg på dette som ein siger for Sigmund sine tankar. Nokre av lesarane hugsar kanskje inntektsjamstellingsvedtaket i Stortinget i 1975 og stortingsmelding 14 som kom året etter. Men sjølv kom han til forelesingssalen – etter å ha lese frå seg – og var like skarp som før: ‘Dei hadde nok ikkje skjønt det’…

Sigmund sitt tankegods var tufta på to sentrale observasjonar. For det første meinte han at vi tenkte feil om bruken av naturressursane. For det andre såg han på politikken mest som ein respons på den teknologiske utviklinga og ikkje som ei styrt av målsettingar om kva samfunn vi ønskte. Han sette såleis ord på mange av dei utfordringane ‘moderniser­inga’ skapte og såg inn i ei verd av konfliktar vi fortsett baler med – ja, i enda større grad enn for 50 år sidan.anHanHan

Sigmund såg på naturressursane som avgrensa og la stor vekt på grensene for økonomisk vekst. Det gjaldt både tilgangen på naturressursar og kapasiteten til å handtere alle dei foru­reiningane som følgde med. Her stod han i skarp motstrid til den ‘utviklingsoptimismen’ som rådde både generelt og i økonomifaget spesielt. Med gode kunnskapar i biologi skjønte han at teknologi ikkje ville løyse alle problem. Den teknologiske utviklinga var like mykje ei kjelde til problem.

Økonomisk vekst skaper store utfordringar for landbruket. Det blir krevjande både for biologi og bonde å henge med i lønsveksten. På slutten av livet var Sigmund oppteken mellom anna av bioteknologien, som eit neste steg i kampen for å henge med. Kritikarane hans meinte det var uråd for landbruket ‘å hoppe av utviklinga’. Strukturendring var ein nødvendig pris å betale for at nokon i det heile skulle klare å overleve.

Sigmund vurderte dette annleis fordi han såg for seg ei heilt anna samfunnsutvikling generelt sett – ei utvikling tufta på ressurssynet hans. I så måte var han svært oppteken av kva gjorde at utviklinga gjekk i feil retning. Her var han kritisk til den rolla forskarkollegaer spelte. Dei jobba innafor stadig meir spesialiserte fagfelt og evna ikkje å sjå heil­skapen. Han spurte kva som dreiv dei – var det samfunnsnytte eller prestisje? Slik stod han fram som kritikar av mykje av forskinga ved NLH. Men aller mest kritiserte han lite kunnige politikarar fordi dei ikkje forstod problema og fordi dei ikkje evna å styre. I staden for å definere retning for samfunns- og teknologiut­viklinga, vart dei mest springande etter for å lappe såra.

Sigmund vart gjerne kritisert for å vere pessimist. Vi bør heller sjå han som ein type realist – ein som var opp­teken av å sjå langt fram. Ressursskrankar kopla med ‘blind’ utviklingsoptimisme har brakt oss til ein situasjon der vi no står framfor svært krevjande miljø- og ressursproblem. Klima­­utfordringane er velkjende. Tapet av artsmangfald er overveldande. Bruken av kunst­gjødsel og sprøytemiddel har metta mange munnar, men dagens omfang og bruk trugar balansen i naturen på alvorleg vis. Koronakrisa har vidare vist kor lite motstandsdyktige vi er vortne reint ålment når kriser slår inn.

Eg trur at Sigmund – om han hadde levd – ikkje ville sagt: Kva sa eg? Han ville snarare analysert kvifor det har gått så gale. Han ville framheva korleis eit splitta samfunn med store interessemotsetnader og kortsiktig politikk ikkje evnar å løyse sjølv akutte problem. Velstandsauken er bygd på falske premiss og vi er ikkje blitt betre til å ta vare på kvarandre – snarare er det motsett. Sigmund var særleg oppteken av taparane i utviklinga. Mens samfunnsøkonomiske teoriar var bygde på ideen om ‘velferd for alle’, var det opplagt for han at det kravde politisk leiarskap, ikkje abdisering for ’blinde marknadskrefter’.

Sigmund var som sagt smålåten, men med store tankar. Eigentleg var han ikkje typen for å gå ‘i krig’ med kollegaer, næringslivsleiarar og politikarar. Han gjorde det likevel. Ut frå sam­talar og eit langt brev han skreiv til meg vinteren 1985, er det tydeleg at han var drive av ei svært sterk pliktkjensle. Det var ei plikt mot dei som hadde fostra han – bygdefolket. Det var ei plikt i høve til framtida – generasjonane etter oss. Det var ei plikt i høve til fag og stilling. Å vere professor var for han ikkje eit spørsmål om status eller makt. Sigmund var på genuin leit etter sanning, ikkje kva som tente posisjon eller for den saka si skuld eit ettermæle. Han var uvanleg på mange vis – men ikkje minst i dette. Så bak den skarpe tanken stod det også ein vilje til å stå opp for det han såg som rett. Så mannen som ikkje søkte eit ettermæle vart han som fortente det mest.