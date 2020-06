Frustrerte hytteeiere

Meninger

Det er en merkelig det som de politiske myndigheter holder på med å åpne for andre land, men ikke for hytter rett over grensen til Sverige. Jeg forstår godt at disse hytteeierne føler seg mye tryggere på hytta enn på strendene og campingplassene rundt i Norge.

La disse hytteeierne få dispensasjon fra reglene om innreisekarantene. De nåværende reglene har ført til både sinne og sviktende respekt for vedtaket noe som folk flest forstår.

En dispensasjon burde ikke være vanskelig å gi. Da ville man jo sluppet eventuelle juksemakere på grensa også. Skulle nesten tro at ingen i regjeringen har hytte i Sverige.