«Jeg forstår at det vekker følelser»

Meninger

Følelser?

Ja

Tellus vekker følelser

Tellus skapte følelser



Tellus gråter

Tellus gråter, med god grunn

Tellus blør



Vi

Vi skal ha det grønt

Kobolt-grønt

Lithium-grønt

Syre-grønt



Aggresjon, sier du?

Fortvilelse, sier jeg

Engasjement, sier jeg

Tørk vekk ditt nedlatende, hånlige smil



Fugledrap

Katter dreper, sier du

Biler dreper, sier du

Blir disse subsidiert under et «grønt alibi»?



Vi forurenser, sier du

Biler forurenser, sier du

Blir vi, og bilene, subsidiert under et «grønt alibi»?



Hva er grønt?

Klorofyll er grønt

Fotosyntesen skaper klorofyll

Fotosyntese krever balanse

Balanse fra økosystemer

Balanse fra biomangfold

Balanse fra artsmangfold

Alt henger sammen



De kutter luften

De kutter vinger

De tar mer enn de gir



Men det kalles «grønt»

Det kalles «fornybart»

Det kalles «bærekraftig»



Vi tar...

...mer enn vi gir

Er det grønt?

Er det fornybart?

Er det bærekraftig?



Gruvearbeideren i Baotou ser svart

Svovel-svart

Alt for at våre skjermer...ikke skal gå i...svart