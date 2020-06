Terje Tranaas 60 år

Meninger

Det var en fin sommerdag for ca 57 år siden. Du og dine foreldre spaserte utenfor den nye Namsos kirke. Du var kledd i en bunadlignende drakt, hvit skjorte, rød vest og blå kortbukse.

Du var en glad gutt som med litt ustødige skritt sprang foran dine foreldre. Motorikken var ikke så god som i dag.

På en benk satt det et eldre amerikansk par. Det var tydelig at du engasjerte de to. Da du oppdaget et de lo av din barnslige glede, sprang du til dem. Du gledet dem, og gav dem sikkert et godt minne fra ”gamlelandet”. Allerede den gang hadde du evnet til å engasjere og imponere.

Jeg var en ung mann som tilfeldigvis overvar denne seansen. Hvorfor den har festet seg i mitt minne, vet jeg ikke, men jeg ser den for meg også i dag. Det er et godt minne fra en stille gjenreist by.