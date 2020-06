Meninger

Takker for svar på mitt innlegg. Vi har et demokratisk problem hvis terskel for å komme med innspill/ forslag/ideer i kommunale saken blir veldig høy. Når slike innspill fra innbyggere i tillegg medfører personhets på sosiale media, kan vi risikere å ha en kommune i stillstand og uten nytenking.

Jeg mener gode prosesser i startfasen må være åpen for nye ideer, men tar til etterretning at Namsos kommunestyre mener noe annet. Håper virkelig ikke at framtidige utredninger i Namsos kommune begrenser seg til kommunale bygg og bruk av dem. Mitt innspill var med tanke på å gi elever i kommunen det beste leirskoletilbudet. Skal heller ikke legge skjul på at jeg mener, uansett plassering, må en leirskole ligge ved sjøen.

Etter å ha fulgt debatten i kommunestyret, mener noen at det viktigste i leirskolesaken, er å gi Salsnes et «plaster på såret» etter at de mistet skolen. Kanskje er ikke den beste plasseringen hverken Salsnes eller Jøa, men en plass på feks. Otterøya eller Statland. Det får vi aldri klarhet i når utredningen ikke gir rom for alternative lokaliteter.