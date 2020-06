Ja til søndagsåpne butikker

Meninger

I år med tanke på koronakrisen er det spesielt viktig og for noen avgjørende for likviditeten at man holder åpent alle dager. I ferietiden er det nyttig med butikker som ikke stenger når folk flest har muligheten til å handle. I år når «alle» skal feriere i Norge er det ekstra viktig, ikke minst for kjøpmennene å ha mulighet til å søndagsåpent.

Fremskrittspartiet har alltid ment det er mange gode grunner til å tillate søndagsåpne butikker. Først og fremst dreier det seg om hensynet til kundene. Hvorfor skal ikke folk få lov til å kjøpe melk og brød når det passer dem?

Men at butikker kan holde åpent på søndager i ferien er ikke viktig bare for oss som kunder, men også butikkene selv. Mange butikkeiere, særlig de som har butikk i hyttefelt og feriesteder, er avhengig av omsetningen i sommerhalvåret for å kunne overleve. I en situasjon vi har stått oppe i og fortsatt står i bør butikkene ha åpent alle dager.

I dag er det imidlertid opp til hver enkelt kommune å avgjøre om vanlige butikker får holde åpent på søndager, og dette gjelder kun i turistkommuner. Frp ønsker å gi disse butikkene forutsigbarhet, slik at alle typer butikker skal få ha åpent i juni, juli og august. Dette handler om å spille på lag med det lokale næringslivet.

Jeg vil understreke at det dreier seg om å gi de ansatte og butikkene en valgfri mulighet. Det er ikke noe pålegg om at de skal holde oppe. Fremskrittspartiets utgangspunkt er at tilbud og etterspørsel egner seg bedre enn lovverket til å regulere butikkenes åpningstider.

Vi ønsker likebehandling og er derfor tilhengere av å tillate butikker som ønsker det, å holde åpent på søndager.