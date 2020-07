Namsos KrFU fordømmer arrestasjonene av opposisjonelle i Hviterussland

Meninger

President Lukashenko har sittet ved makten siden 1994, og har siden den gang klart å holde det som finnes av opposisjon i sjakk. Det er presidentvalg i Hviterussland hvert femte år, men disse har ikke blitt regnet som frie og demokratiske av OSSE siden 1995.

Denne våren har Hviterussland opplevd de største folkelige protestene på mange år. Dette skyldes blant annet myndighetenes mangelfulle håndtering av korona-pandemien, og at opposisjonen har jobbet hardt for å mobilisere folket i forkant av presidentvalget 9. august. Myndighetene har valgt å svare på disse protestene med å arrestere journalister og opposisjonelle, blant annet presidentkandidat Viktor Babaryko. 19. juni forsøkte flere hundre mennesker å samles til protest i hovedstaden Minsk, men ble avbrutt da politiet grep inn og arresterte 10 personer. Det har også kommet rapporter om at arresterte personer har blitt utsatt for svært kritikkverdig behandling i fengselet.

KrFU har i en årrekke samarbeidet med unge opposisjonspolitikere i Hviterussland, og ser svært alvorlig på situasjonen i landet. Vi fordømmer hviterussiske myndighetenes vilkårlige arrestasjoner av opposisjonelle, og ber om at disse umiddelbart blir satt fri. Vi forventer at Norge og andre europeiske land og organisasjoner legger press på Hviterussland for å hindre fremtidige brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Det er på tide at Europa står samlet i kampen for demokratiske reformer i Hviterussland.