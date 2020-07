Mikromobilitet i Namsos? Det er det vi skal finne ut mer av

Meninger

Vi setter pris på alle tilbakemeldinger og vil gjerne svare med vår inngang til prøveprosjektet.

Namsos er ikke Trondheim, like lite som Trondheim er Oslo eller Oslo er New York. Det betyr ikke at byer av ulik størrelse ikke kan ha transportbehov som ligner hverandre og at løsninger som fungerer i én by ikke kan fungere i en annen.

Elsparkesykler i Namsos, går det? Er dette Inge Ryans våte drøm om å være som Trondheim? Som tech-journalist i nettavisa Shifter har jeg fulgt markedet for elsparkesykler helt siden de inntok Oslo i mars i fjor. Jeg har sett fire selskaper forsvinne ut av byen, og flere nye komme til.

De fleste reiser er veldig korte når du bor i en by (liten eller stor). Mens det i storbyene er nesten umulig å bruke egen bil, er det i mindre byer (og det inkluderer de fleste norske i denne sammenhengen) veldig enkelt å bruke bil, derfor blir den også brukt – mye.

De kollektive løsningene er til for å gjøre det enkelt å komme seg fram for de som ikke kan eller ønsker å bruke bil, og for de steder der utstrakt bruk av personbil ikke er forenelig med et godt bymiljø. Det er jo en grunn til at det er mer attraktivt å hygge seg på Aker Brygge, enn i Sinsenkrysset.

Buss i rute fungerer godt når mange skal samme vei på samme tid, men er ikke like godt egnet når reisene går litt på kryss og tvers, og kanskje i tillegg er litt uforutsigbare. AtB kunne selvsagt tenkt at her får folk klare seg selv, men det synes vi er litt tafatt. I stedet jobber AtB med å finne fram til gode mobilitetsløsninger som kan fungere sammen med, eller noen ganger i stedet for buss i rute.

Vi er derfor i gang med flere prøveprosjekt, som for eksempel selvkjørende buss i Trondheim, sikker sykkelparkering i Steinkjer (SykkelSafe), fleksibel aldersvennlig transport i Trondheim (67Pluss) og kanskje el-sparkesykler i Namsos.

Vi er veldig glade for at Namsos er frampå og vil prøve ut nye løsninger for egen by. Verken vi i AtB eller Namsos tror at el-sparkesyklene vil løse alle mobilitetsbehov i byen, vi tror heller ikke at det vil være stort nok volum til at det er kommersielt lønnsomt. Det er derfor vi gjør dette sammen, og ikke sitter med hendene i fanget og venter på en kommersiell interesse som kanskje aldri kommer.

Namsos kommune og AtB er villig til å prøve ut nye mobilitetsløsninger og nye måter å samarbeide på for å gi et godt tilbud til innbyggerne. Lykkes vi har vi ikke bare bidratt til et bedre mobilitetstilbud i Namsos, men har kanskje også lagt grunnlaget for at flere byer kan henge seg på – og hvem vet kanskje tester vi ut noe annet nytt og spennenende ved en senere anledning.