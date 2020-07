Et politi som skal møte framtidens utfordringer i hele Trøndelag  

Meninger

Jeg har lang fartstid i politiet, og har kjent lensmannsetaten på pulsen i mange år, og vet at dette ikke er tilfelle. Bakgrunnen for reformen var blant annet 22.julirapporten som slo fast at politiet ikke var rustet for å møte framtidens utfordringer.

Den digitale samfunnsutviklingen utfordret politiets organisering. I kritikken mot reformen savner jeg refleksjoner rundt utviklingen i kriminalitetsbildet som politiet selv kaller et paradigmeskifte. Kriminaliteten har blitt mer grenseoverskridende og kompleks. Tradisjonell vinningskriminaliteten har gått ned med 40% siden 2013. Bedriftseieren i bygda blir ikke i samme grad som før utsatt for innbrudd, men blir frarøvet verdier gjennom e-poster hvor gjerningspersoner utgir seg for å være skatteetaten og andre.

Vi har blitt sårbare på en anen måte etter at vi har begynt å leve store deler av livene våre med mobilen og nettbrettet som følgesvenner.

En bekymringsfull trend er eksplosjonen i overgrep mot barn på internett. Ifølge tall fra Kripos utførte 2371 personer i Norge nedlasting og deling av overgrepsmateriale i løpet av en 14-dagers periode i januar 2018. Dette tilsvarer over 1000 trøndere i løpet av et år. Dersom politiet ikke hadde tilpasset seg denne virkeligheten hadde de ikke løst samfunnsoppdraget.

Overhalla-ordfører Per Olav Tyldum (Sp) uttalte seg i Namdalsavisa 3. juli om politiets responstid. Jeg er helt enig med Tyldum i at responstid er viktig. Derfor bør man i distrikter med få hendelser i større grad vurdere hjemmevakt dersom det bidrar til å øke beredskapen.

Jeg har sagt, noe spissformulert, at det ikke er vits i å ha en patrulje gående i Grong dersom det ikke skjer noe der, og forstår at uttalelsen kunne misforstås. Det jeg mente å uttrykke var at døgnkontinuerlig tjeneste i bygder der det er få hendelser som skaper et behov for akutt innsats, ikke er hensiktsmessig. Dette betyr ikke at beredskap og responstid ikke er viktig i distriktene.

Solberg-regjeringen er den første regjeringen som har løftet responstid i politiet til et nytt nivå. Det ble for første gang i 2015 satt et krav til responstid for politiet. Det er nå mulig å følge med på tilstanden og dersom avviket i responstid er uakseptabelt må det vurderes tiltak. En mulighet kan være bruk av hjemmevakt.

Forebyggende arbeid er politiets primærfunksjon. Videreutvikling av politikontaktene er sentralt for å sikre lokalkunnskap og forebyggende innsats i distriktene. Politikontaktenes arbeid i kommunen må mobilisere til lokal innsats mot kriminalitet og uønskede hendelser. Politiet kan ikke løse utfordringer med kriminalitet og ulykker alene.

Politiet i Norge nyter heldigvis svært høy tillitt. I innbyggerundersøkelsen for 2019 svarte 94 prosent at de føler trygghet der de bor eller ferdes. Dette er et godt utgangspunkt for å fortsette det viktige reformarbeidet. Politireformen er krevende og noe kunne sikkert vært gjort annerledes. Derfor jobbes det hele tiden med å organisere politiet slik at de skal treffe best mulig.

Jeg vil følge politiet tett i tiden som kommer og støtte opp om et politi som rustes til å møte framtidens utfordringer i hele Trøndelag.