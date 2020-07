Et samrøre av motstridende informasjon, ansvarsfraskrivelse og lite hensiktsmessig ruteplanlegging

Meninger

AtB forsøker å redusere dette til et spørsmål om menneskelig svikt, men det handler like mye om deres egen ruteplanlegging.

Personlig fikk jeg oppleve et nesten parodisk eksempel på svikt her om dagen, da jeg skulle reise fra Levanger til Rørvik. Det skal sies at her var det nok flere ting som gikk galt på en gang, men la meg likevel bruke det som en inngang til å si noe mer generelt om prioriteringer knytta til kollektivtransport i ytterdistriktet.

Jeg skulle altså fra Levanger til Rørvik. Der vi tidligere ville reist med buss heile vegen fra Levanger til Namsos må vi nå ta tog fra Levanger til Steinkjer, og bytte til buss der (mer om det seinere), for så å gå på båten i Namsos. Ikke noe galt med det, i og for seg. Det er jo så snedig at en får heile reiseruta opp i en og samme app, og kan bestille alle billetter i et sammensatt og sammenslått billettsystem, ikke sant?

Denne dagen var bussen fra Steinkjer full. Det vil si, den var corona-full, og de fleste nordmenn med denne globalt sett litt sære intimgrensa som sier at det å sitte ved siden av en fremmed på bussen egentlig er litt for nært, var nok såre fornøyd med folketettheten. Dette medførte, som jo rimelig er, at det ble noen stopp undervegs. Folk må jo få gå av der de skal i vårt samstemte Trøndelag. Dermed var bussen uheldigvis fem minutter (ja, jeg så på klokka, med gryende uro) for seint til hurtigbåtkaia i Namsos.

I det vi trilla inn på kaia, så vi båten legge fra. For lesere som ikke frekventerer denne strekningen så ofte, så er det altså enten åtte mil pluss ei ferge, eller 16 mil, mellom Rørvik og Namsos. Den neste båten går klokka 12:10 neste dag.

Lettere forvirring fulgte, men det kom etter hvert på det rene at både bussjåføren og skipperen frasa seg ansvaret for at vi skulle komme med båten. Ved nærmere undersøkelse, viste det seg ganske riktig at AtB i reiseplanleggeren sin tar behørig forbehold om at overgangen kanskje ikke er mulig ved forsinkelse. Og til alt overmål legger de altså opp til ei rute der de har fem minutter å gå på, på en strekning på 72 km. Denne risikoen løper vi reisende selv, skal vi tro informasjonen i appen.

Etter å ha blitt forelagt et høvelig agitert facebookinnlegg fra undertegnede, svarer AtB ved å plassere ansvaret hos bussjåføren. Hen skal varsle båten om forsinkelser, og skipperen er pålagt å vente inntil 10 minutter – dersom forsinkelsen er varsla. Om forsinkelsen går utover dette, har sjåføren ansvar for å organisere alternativ transport. Denne gangen skjedde altså ikke noe av dette, og AtB kan kvittere ut hendelsen som menneskelig svikt. At deres egen reiseplanlegger ikke, som jeg kan se, gir den samme garantien som blir uttrykt på epost, er jo litt merkelig, men jeg skal la det ligge her.

Hadde dette vært et engangstilfelle, hadde det ikke vært noen stor sak. Svikt skjer, AtB har lagt seg flate, og alt er såre vel. Men for det første er ikke dette den eneste svakheten i tilbudet på denne strekningen. For hvor ofte vil bussjåføren måtte melde forsinkelse og organisere alternativ transport mellom Namsos og Rørvik når overgangstida er på fem minutter? Når halvfull buss førte til fem minutters forsinkelse under helt normale trafikale forhold, hvordan skal det kunne være mulig å holde ruta med full buss?

Skal man dømme ut ifra kommentarfeltet under det nevnte innlegget, har det dessuten hendt mer enn én gang at bussen fra Steinkjer ikke venter på toget fra Levanger.

Og hva med denne: Reisende med båten med ankomst Namsos 15:40 som vil videre sørover, får følgende reiseforslag: Gå tre minutter til Namsos sentrum. Vent 15 minutter. Ta buss 2 minutter til Namsos skysstasjon. Vent 50 minutter. Ta buss 680 mot Steinkjer klokka 16:50. Jaja, greit nok – en time og ti minutter er ikke så ille. Det er bare det at det går en buss fra hurtigbåtkaia i Namsos klokka 15:39.

Dette kan ikke reduseres til et spørsmål om menneskelig svikt, og det er urettferdig å skyve ansvaret over på sjåføren og skipperen. Et samrøre av motstridende informasjon, ansvarsfraskrivelse og lite hensiktsmessig ruteplanlegging resulterer for min del i at jeg for det første vegrer meg for å reise med AtB på denne strekningen igjen, og for det andre begynner å tvile på om AtB faktisk er interessert i å drive et fullverdig kollektivtilbud for reisende i Ytre Namdal.

For det andre er det sørgelig nærliggende å se mangel på korrespondanse og kapasitet i sammenheng med svekking av kollektivtilbudet over flere tiår i Ytre Namdal. Ekspressbussen fra Namsos til Trondheim er tatt ut. Hurtigbåten har i flere omganger blitt byttet ut med en mindre og mindre sjøsterk variant, og korrespondansen mellom buss og båt, som vi før tok (og kunne ta) som en selvfølge, er ikke lenger til å stole på. Er man tilstrekkelig mistenksom, kunne man få inntrykk av at dette er ledd i en villet politikk, der man i neste omgang svekker tilbudet ytterligere, med sviktende kundegrunnlag som argument. Men det ville vel være å gå for langt.

Vi spiller tross alt på samme drømmelag, eller hva?