Har du ondt i viljen?

Meninger

Det blomstrer tidlig flotte stemorsplanter, tulipaner og liljer, som blir avløst av sommerblomster og siden gjerne en Erika eller to. Det er fredelig og stille, en kan sette seg ned å betrakte verden, undre seg litt over dette livet og roe ned, men…..

Så er det noen som bråker og klager, de ser bare ugress og uklipte plener, de ser visne blomster og gravstøtter som står til alle kanter, de ser alle gravstedene som står tomme og som ikke blir stelt, de ser søppelcontainerne som er for langt unna og for store, det er ikke vannposter nok og det er for tungt å bære søppel og vann. Ja det er jo ingenting å hjelpe seg med heller, ikke så mye som en ussel spade er å oppdrive.

Alle skylder på at det er for tungt for sin gamle mor å bære vann, ja endog for seg selv, men finnes det noen løsning? Det er for tungt å bære vekk søppel, men hva med blomstene og utstyret de bærer med seg inn? Finnes det ingen som kan hjelpe «gamlemor» med stellet, en sterk ungdom eller sønn eller datter, ja så overlat stellet til Kirkevergen. MNVekst ordner den biffen så får dere heller betale kr 1 125,- ( 2020) og «Gamlemor» slipper å slite seg ut

Gravplassen til den enkelte er jo festers ansvar, så hvis gravstøttene faller ned, så blir de liggende der, hvis ikke du ber om hjelp eller retter de opp selv. Kirkegårdsarbeiderne retter opp gravminner for kr 750,- (2020) Kanskje er det verd pengene eller kanskje det ville vært en fin dugnadsjobb innad i familien, samhold skaper glede.

Jeg kunne skrevet mye mer om hvordan det fungere på en kirkegård/gravlund, fordi jeg har satt meg inn i det, måtte jo det når så mange var så misfornøyd. Slo opp på kirken.namdal.no og fant kostnader og tjenester.

Den enkleste løsningen har jeg gjemt til slutt – Navna minnelund. En messingplate med navn, fødsel og dødsdato på et felles monument, du slipper eget gravsted, du slipper å pynte og ordne, du trenger ikke å tenke på det, før evt ny regning om 20 år. Du må bare sørger for at urnen blir satt ned etter kremasjonen, i samarbeid med kirkegårdsarbeideren. Ja selv om du flytter blir det passet på.

La oss ta vår del av ansvaret og legge godviljen til, del på utstyret som finnes på gravlundene og bring de på plass etter bruk. De nye vognene er lette å trille, men er ikke ment som søppelkontainer, slik som den jeg fant i dag, tøm den i kontaineren etter bruk, så får nestemann også glede av den.

Hilsen fra meg som ikke har ondt i viljen -