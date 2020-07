Svømmeopplæring – det finnes ubrukte midler

Meninger

Hver sommer retter flere medier søkelyset mot at det finnes barn og unge som ikke kan svømme. Dette er en viktig problematikk som regjeringen prioriterer høyt. Svømmeopplæring er en del av kroppsøvingsfaget, og fra høsten av kommer det nye ambisiøse mål for å bedre elevenes svømmedyktighet.



For at alle barn skal ha best mulig forutsetninger, har vi eksempelvis opprettet et eget tilskudd for svømming i barnehagen, og det er innført en ferdighetsprøve for å sikre at alle elever blir svømmedyktige. Skolene skal følge opp de elevene som har behov for det.

I tillegg finnes det en tilskuddsordning for svømmeopplæring. Hovedmålgruppen for denne er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge, og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Dersom kommunen oppfatter at det finnes andre elever som ikke kan svømme, eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse få lære å svømme.

Mange innvandrere har ikke gjennomført svømmeopplæring i hjemlandet de kommer fra. Denne gruppen er derfor overrepresentert i ulykker på grunn av manglende svømmeferdigheter.

Utdanningsdirektoratet har derfor siden 2013 tildelt midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot nyankomne innvandrerelever. Regnskapet for i fjor viser at 9,3 millioner kroner av potten på 10 millioner ble benyttet. Det er veldig bra, og viser at kommunene benytter seg av ordningen.

Denne våren har vi vært i en helt ekstraordinær situasjon med stengte svømmehaller og badeanlegg på grunn av koronapandemien. For 2020 kan det derfor være ubrukte midler hos Fylkesmannen som kommunene kan søke på, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Å lære å svømme er viktig. Både for å ha mulighet til å kunne leke og ha det gøy i vann, men også fordi det redder liv.