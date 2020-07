Hvis du ser noe - si i fra

Meninger

Lange lyse kvelder. Kortspill på campingplassen. Bading i vann som er litt for kaldt. Fjellvandring i nydelige omgivelser. Vi har mye å glede oss til i sommer - tidenes norgessommer.

Men noen barn går sommeren i møte med en vond klump i magen. De vet at mamma og pappa drikker litt for mye, litt for ofte i ferien. De vet at de ikke kan støtte seg på den gode læreren eller helsesykepleieren om ting skulle bli vanskelig hjemme.

Barn opplever altfor ofte at vi ser, men overser. En av historiene som har brent seg fast hos meg er Nora som vokste opp med en far som hadde jobb og venner, som var sosial, morsom og godt likt. En pappa som hadde mange sider, en av dem var en mørk alkoholikerside. Om sommeren var de gjerne en stor gjeng voksne og barn på båttur, og faren drakk mer enn alle andre. Han ble full. Nora merket at noe var galt, men ingenting skjedde. «Jeg husker jeg kunne ønske at noen sa «Nora, du kan sove i teltet vårt i natt» eller «Nora, vi kan kjøre deg hjem med båt til mammaen din». Men ingen sa noe.», forteller hun, og sier: «Det er skremmende at ingen sa noe. Det preger ikke bare et barn, ubehaget du opplever tar du med deg resten av livet».

Mange av oss har sett en «Nora» i sommerferien. Et barn som åpenbart er på feil sted, til feil tid og ikke minst med foreldre som ikke tar ansvar. Folkehelseinstituttet anslår at det gjelder om lag 90.000 barn, eller nesten 1 av 10. Du kjenner noen av disse barna, men spørsmålet er om du tør handle på den vonde magefølelsen.

Du trenger ikke være mor Theresa for å gjøre en forskjell, men noen små grep kan bety mye. Du kan ta barnet bort fra situasjonen, om du kjenner henne. Om du har en relasjon til barnet er det lurt å snakke med det. Vis at du bryr deg og still spørsmål om hvordan hun opplever situasjonen. Og det kan være lurt å lufte tankene dine med Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Her kan du være helt anonym og snakke med fagpersoner.

Vanskeligere er det ikke. Men det er også utrolig vanskelig. Magefølelsen kan være vond å lese, og det kan dessverre være den eneste rettesnoren du har. Men de grepene du tar kan bety en livsviktig forskjell. Derfor bør du ikke la sommeren 2020 bli sommeren der du ser noe, men ikke sier noe.